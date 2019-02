Super hubad sa IG: Darren pinaglawayan ng mga beki, girlash

In love na ako, in love na sa’yo!”

‘Yan ang awit ng mga fan para kay Darren Espanto dahil sa pa-abs na post nito sa Instagram!

Well, kamakailan kasi ay panay ang post ni Darren na hubad siya, to show off his sexy body!

“February is the new summer” ang sabi naman ng ilang mga fan niya, na iginiit nga na lumiliyab sa hotness ang kanilang idolo. Todo pantasya nga ang kababaihan lalo na ang mga beki!

Proud pa nga ang mga fan na fit body in progress talaga ang batang singer.

Aba, ang iba ay sinabi pang natatakam sila kay Darren! Kaloka, ha!

Biro naman sa kanya ng kapwa singer na si Inigo Pascual, “Pwede ng huminga D…” at sumagot din naman si Darren na, “Wait lang parang mahihimatay na ako. Naubusan na ng oxygen sa katawan.”

Actually, simula pa nga lang ito ng pagpapa-abs ng si­nger kaya mukhang mas paiiinitin pa ni Darren ang mga mata ng kanyang mga follower sa susunod pang mga araw.

Nagsilbi rin ang singer na inspirasyon sa kabataang naghahanap ng motivation para mag-workout.

Sabi nga, bongga ang disiplina ng singer para magkaroon ng magandang katawan. May “K” talaga siyang ibandera sa Instagram ang abs niya. (Athena Yap)