Super hubad pa rin: Kylie, Rachel, MJ, Maggie mga ‘Pasaway ng Semana Santa’

Mga ‘Pasaway ng Semana Santa’ ang tawag sa mga beauty queen na sina Rachel Peters, Kylie Verzosa, MJ Lastimosa, Maggie Wilson.

Aba, tila hindi na nila ginalang ang paniniwala, nakasanayan na kapag Holy Wekk, hindi dapat sila nagpapakita ng kanilang kaseksihan, na puwedeng magbigay malisya sa paningin ng kalalakihan, o tipong pagnasaan sila.

Kanya-kanyang pose kasi ng mga sexy photo ang apat sa kanilang mga Instagram nitong ‘Holy Week’.

Si Maggie ay naglantad ng wetpaks sa top shot ng larawan niya sa Instagram. Mataas ang cut ng bikini ni Maggie kaya lantad ang kanyang behind.

Nakabukaka naman si Rachel sa pinoste niyang larawan sa IG. Natakpan lang ng binti niya ang kanyang ‘bulaklak’, pero sumilip talaga ng kanyang singit.

Iba-ibang posisyon naman ang emote ni MJ sa tabing dagat na animo ay sirena suot ang isang provocative bathing suit.

Ang landi naman ng mga posing ni Kyle sa ibabaw ng kama suot ang isang puting bathing suit.

Ay naku, hindi ako sure kung mga Katoliko ang mga beauty queen na ito, pero `yun nga, dedma sila sa Semana Santa, ha!

***

Robin gustong ipakulong mga politiko

Para kay Robin Padilla dapat kasuhan ang mga nagpapalaganap ng fake news kaugnay sa isyu ng COVID-19, lalo na ang mga nagpapanggap na mga science expert at medical doctor na gustong guluhin ang utak ng mga tao.

Naniniwala si Robin na dapat bigyang leksyon ang mga politikong pilit na nilalason ng maling impormasyon ang mga Pilipino, na nagsasabing ang Pilipinas na lang ang hindi pa nakakabangon sa pandemya.

Nagposte si Robin ng isang news feed ng riot sa Belgium sa gitna ng pandemya nitong Abril. Ibinigay na halimbawa ni Robin ang Belgium na bansang dumadaan pa rin sa pandemic, pero hindi nga raw dapat tularan ang panggugulo ng mga nagmamarunong.

Nanawagan si Robin na huwag magpadala sa sulsol ng ilang mga politiko.

***

Ian praning na sa pandemya

Dahil sa Enhanced Community Quarantine at kawalan ng trabaho ay kung ano-ano na ang pinaggagawa ni Ian Veneracion para lang maging abala sa loob ng kanyang bahay.

Mapapanood sa Instagram ang video na nagtitirador ang aktor sa loob ng kanyang bahay, gamit ang lata ng softdrinks at plastic bottle na itinayo sa harap ng mga karton bilang target pads.

Ang isa namang video ay nag-spin ang aktor ng jungle knife at tinatarget nito ang karton.

Sa isang post, dumapa ito sa skateboard at ginawang bowling ball ang sarili para patumbahin ang mga pins.

“When I grow up, I want to be a…bowling ball,” sey niya.

Tingin ng mga fan ay napapraning na ito sa pandemya. Pero, natuwa rin naman ang mga fan sa kabaliwan niya.

***

Bela lulong sa pag-ibig kay afam

Uuwi na ba ng Pilipinas si Bela Padilla? ‘Yan ang tanong ng mga fan

sa Instagram dahil sa photo niya sa Turkey, kung saan nagbakasyon siya nang matagal kasama ang dyowang afam.

Marami nga ang naloka, bumilib kay Bela, dahil nagagawa niyang magbakasyon sa ibang bansa, dahil sa dyowang afam, ha! Tila nga raw lulong sa pag-ibig si Bela sa afam.

“Last Turkey photodump for a while. Time to start living in Manila mentally again,” caption ni Bela.

Samantala, hinangaan si Bela sa kanyang fashion style habang nasa Turkey. Mistulang fashion model ang actress sa mga winter outfit at wardrobe ensembles na isinusuot nito sa kanyang mga post.

***

Anne ayaw sanayin sa English si Dahlia

Gusto ni Anne Curtis-Smith na habang baby pa si Dahlia, matuto na itong mag-Tagalog at hindi puro English ang alam.

Ipinoste ni Anne ang video sa IG ng kanyang baby na ipinakita ng aktres ang children’s book na may mga image ng kung ano-ano na may English word at Tagalog translation.

“Learning Tagalog,” sabi pa ni Anne.

Maririnig ang boses ni Anne na nagbabasa.

“Para bata pa lang masanay na sya,” sabi pa niya.

Sabi pa niya, dapat daw magbasa rin ang asawa niyang si Erwan Heussaff para masanay rin sa Tagalog.