Super hirap sa pagbubuntis Nathalie pinatakbo, pinagulong, pinatalon sa syuting

Itinago ni Nathalie Hart sa buong production staff ng movie na ‘Abay Babes’ ang pagbubuntis niya habang nagsyusyuting sila. Last May nalaman ni Nathalie na buntis siya, pero hindi nga niya sinabi sa kanyang direktor na si Don Cuaresma ang kanyang kalagayan.

Nalolokang kuwento ni Direk Don, wala siyang alam sa kalagayan ni Nathalie nung mga panahong ‘yun. Pinatakbo pa raw niya ito, pinatalon, pinagulong-gulong pa, dahil akala niya ay wala pa itong dinadala sa kanyang sinapupunan.

Sabi nga ni Direk Don, kung alam lang niyang buntis si Nathalie hindi na niya pinagawa ang ibang mga mapisikal na eksena, at pina-pack up din sana niya ito ng mas maaga.

May mga pagkakataong inaabot daw ng madaling-araw ang kanilang shooting. Minsan nagki-call time siya nang napakaaga para makakuha ng maraming eksena.

Nabaliw rin ang mga kasamahan ni Nathalie na sina Cristine Reyes, Roxanne Barcelo at Meg Imperial dahil nagda-drive pa ito at wala itong kasamang assistant.

Naloka sila nung malamang buntis si Nathalie dahil sa mga ginawa nitong mga eksena.

Paliwanag naman ng sexy actress, itinago niya ang pagbubuntis para hindi siya ma­bigyan ng special attention. Pero umamin si Nathalie na hirap na hirap siya sa kanyang kalagayan lalo at may mga pagkakataong wala siyang choice kundi gawin ang utos ng direktor.

Ikinuwento niyang nag-Grab siya para lang mapuntahan ang mga appointment niya. Nag-tricycle rin siya dahil wala siyang masakyan.

Bitbit pa niya ang mga gamit niya, kaya halos gusto na niyang sumuko sa hirap noon.

Tatapusin lang ni Nathalie ang showing ng Abay Babes na prodyus ng Viva at iba pang mga natanguang commitment, at saka siya magbabakasyon.

Nangangarag na raw siya lalo at nakatakda siyang ma­nganak sa January 2019, at ang dami pa niyang dapat ayusin.

***

Gretchen Ho kapalmuks kay Stephen Curry

Kinainggitan ang sports anchor ng TV Patrol na si Gretchen Ho dahil sa photo na pinoste niya sa kanyang Instagram wall. Ipinagmalaki ni Gretchen ang selfie niya sa basketball superstar sa buong mundo na si Stephen Curry.

“Embarrassed and stressed doing hosting & reporting duties for TV Patrol at the same time. Pero minsan kailangan mo lang talaga kapalan ang mukha mo for that ultimate selfie,” sabi ni Gretchen.

Ipinangalandakan ni Gretchen na si Curry pa ang humawak ng kanyang kamera para sa selfie.

“He took the selfie for me #achieve #loveyou #babyfacedassasin #WiredDifferent #curryasiatour”.

Ilan sa mga nag-react at nainggit sa chance na ito with Curry ay sina Darren Espanto, Kaladkaren Davila, Juds Jugue­ta, Jai Pangan at iba pa.