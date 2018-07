‘Super 5’ ng San Miguel pambara vs Alaska

Laro Ngayon:

(Game 1/Best-of-5/ MOA Arena)

6:40 pm – Alaska vs. San Miguel Beer

WALA ang mga pamilyar na kulay ng MVP group sa PBA semifinals.

Sa kauna-unahang pagkakataon sa nakalipas na pitong confe­rences o mula pa noong 2016 Philippine Cup, walang pumasok sa tatlong team ni Manny V. Pangilinan sa Final Four.

Out pagkatapos ng 11-game eliminations ang NLEX, magkasunod na nasipa sa best-of-three quarterfinals ang TNT KaTropa at Meralco na parehong nawalis sa San Miguel Beer at Ginebra.

Dalawang team ni Ramon S. Ang ang nasa Final Four ng Commissioner’s Cup, ang SMB at Ginebra. Toka ng defending champion Beermen sa best-of-five series ang Alaska na umpisa mamaya sa MOA Arena, babasagin ng Gin Kings ang serye nila ng Rain or Shine bukas, July 15, sa Smart Araneta Coliseum.

Ang SMB-Alaska duel ay rematch ng kanilang 2016 Philippine Cup title showdown nang malubog sa 3-0 ang San Miguel bago tinuhog ang sumunod na apat para kumpletuhin ang ‘Beeracle’.

Nakikita ni Beermen coach Leo Austria ang mahabang serye. “It will be exciting and a long one,” pakli ng six-time champion coach.

Muling isasagupa ni Austria ang kanyang Super Five na sina Renaldo Balkman, June Mar Fajardo, Marcio Lassiter, Chris Ross at Alex Cabagnot, mayroon pa siyang Arwind Santos, Kelly Nabong at Matt Ganuelas-Rosser mula sa bench.

Sa huling game sa eliminations ay binalik ng Aces si Diamon Simpson, nag-giya sa team sa 2010 Fiesta Cup title. Consistent din ang laro ni Vic Manuel na naka-11 sunod na laro nang may 20 points o higit pa.

Wala ang workhorse ng Alaska na si Calvin Abueva na binagsakan ng indefinite suspension ng team, pero No. 2 ang Aces pagkatapos ng eliminations at dinaan sa isang bigwasan lang ang Magnolia sa quarters.