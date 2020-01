suntukan na lang tayo!

TILA napuno si Foreign Affairs Secretary Teddyboy Locsin sa miyembro ng militanteng grupo na nagra-rally sa harap ng DFA headquarter kahapon.

Sa video na kuha ng ABS-CBN reporter na si Zen Hernandez, makikita na may kasagutan si Locsin na nagpoprotesta at maririnig ang katagang: “Sapakin mo ‘ko!”

Gusto umanong kunin ni Locsin ang mikropono para magsalita ngunit hindi napagbigyan ng mga protester, kaya humantong sa sagutan sa mga militanteng grupo.

“There are people there in the shelter, we will bring them home,” sabi ni Locsin kaugnay pa rin nang nagaganap na tension sa Iraq. “If they do not want to come home, we will stay there and we will protect them as much as we can,” dagdag nito.

Nangako itong iuuwi ang mga Pinoy na maiipit sa Iraq sa sandaling tumindi ang tension. “Don’t worry we will bring them home,” diin pa nito.

Ang mga militanteng grupo na nagprotesta sa harap ng DFA ay Bayan Muna, Migrante at Cou­rage, na nirereklamo ang pagpapadala ng Philippine troop sa Middle East dahil nangangamba na baka madamay ang mga Pilipinong nagtatrabaho sa naturang bansa.

Naging ugat ang pagsugod ng mga militante kung saan pinoprotesta ang pagpapadala ng tropa ng pamahalaan at pagpapauwi sa mga OFW dahil sa gulo ng Estados Unidos at Iran at sa ibang bahagi ng Middle East.

Sa pagpapadala naman ng tropa ng militar sa Middle East ng gobyerno, lalo lang daw nagpapahiwatig ito ng pag-init ng sitwasyon ng giyera sa natu­rang mga lugar.

Samantala, isang kapatid ng OFW ang umiiyak na humarap kay Locsin at nananawagan ito sa kalihim na tulungan ang kanyang kapatid na nasa Saudi Arabia na mapauwi na sa bansa sa lalong madaling panahon.

Ayon kay Regina Garde, nasa hustong gulang, dalawang buwan nang may sakit ang kanyang kapatid ngunit pilit pa rin itong pinagtatrabaho ng amo at tinatakot pang ibebenta sa ibang agency kung hindi ito magtrabaho.

Tiniyak naman ng kalihim na tutulungan ang kapatid ni Regina na mapauwi na ito sa Pilipinas.

Aniya, makikipag-ugnayan sila sa Embahada ng Pilipinas doon sa Saudi para sa pagpapauwi sa kapatid ni Garde. (Armida Rico/Issa Santiago)