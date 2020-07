Sunshine tinawag na aktibistang laos

Katulad ng isa pang Kapuso star na si Jennylyn Mercado, “woke” na “woke” na rin si Sunshine Dizon at talagang ginagamit ang kanyang social media account ang kanyang influence.

Nagsasalita at nakikibahagi na rin ito sa usapin ng bayan at gobyerno. Ang ending, hindi lahat, umaayon sa kanya. May mga natutuwa sa pagigiging open na niya, pero heto’t dumami na rin ang basher niya.

Pinost nga ni Sunshine sa kanyang Instagram account ang comment sa kanya na tinanong siya kung aktibista na raw ba siya. At sinabihan pa siyang mag-focus na lang sa pagluluto at sa mga anak niya at saka ito nagpakilalang fan daw niya since Anna Karenina pero mas maganda raw kung tumahimik na lang ang actress.

Sinagot ito ni Sunshine at itinangging aktibista siya.

Aniya, “Hindi po ako aktibista, isa lamang akong ina na nagnanais ng mas maayos at payapa na pilipinas. Tanggap ko na din po ang mga bashers kung kapalit naman ay kamulatan ng mga tutulogtulugan. Ipagdasal po natin wag dumating ang panahon na kailanganin na ng ibang magsalita pero wala nang makikinig at o di kayat lagyan din ng busal ang kanilang mga bibig.

“Wala pong masama maghangad ng mabuti para sa bayan. Ano po ang masasabi nyo kung sakaling boses mo lang pala ang kailangan upang masimulan ang pagbabago pero hindi ka nagsalita?”

At napaisip din daw siya sa mga nagsasabing irrelevant at laos na siya kaya manahimik na lang siya.

Sey ni Sunshine, “If I am so irrelevant and laos as you said, why are you here to waste your time and breath on me? At bakit kayo kailangan manggalaiti sa aking post?”

In bold letters ay nag-comment ang kaibigan ni Sunshine na si Iza Calzado na, “PIRENA, LABAN LANG!!!”

Na nireplayan ni Sunshine nang, “Cut off ko na till 3pm lang ako pumapatol. Nakaka bobo din kasi pag non sense minsan.”

Sharon magtatayo ng sariling network

May sumusunod na ngayon kay Vice Ganda. Pagkatapos nga na ma-shutdown ang ABS-CBN, online ang mas pinagtuunan ng pansin ng mga Kapamilya.

At si Vice Ganda nga ang isa sa nauna nang nagpa-digiconference pa para ianunsiyo ang kanyang The Vice Ganda Network.

Ngayon lang, sa kanyang Instagram at Facebook account, ini-announce na rin ng Megastar na si Sharon Cuneta na may bagong aabangan sa kanya ang mga tagahanga.

Katulad ni Vice, kayang-kanya rin naman talaga ni Sharon ang magkaroon ng sarili niyang network. Sa post niya, sinabi nitong, “The start of something all-new!!! Coming your way very, very soon. #YouTube #TheSharonCunetaNetwork.”

May existing YouTube account na si Sharon kaya siguradong sariling website o network na talaga ang tinutukoy nito.

Obviously, kung ang ibang Kapamilya stars ay nagsisimula nang gumawa sa pinapalakas muling TV5, tila ang mga may kakayahan to have their on network tulad nina Vice at Sharon ay sa digital naka-focused.

Derek, Andrea type ang intimate wedding

Walang pagtanggi kay Derek Ramsay sa posibilidad na nasa step na siya on marrying. Siyempre, sa present relationship niya na si Andrea Torres.

At kahit nga raw nasa gitna tayo ng pandemic, ang pagkakaroon niya ng minamahal ang isa raw sa pinakamagandang meron siya ngayon.

Na ayon kay Derek, a real thing.

Sa naging Instagram Live nga niya, “It’s a process. Love is both good stress and bad stress.”

At kung magpapakasal daw siya, ang gusto raw niya ay isang intimate wedding.

“It would be very intimate. That’s what I want.”

Aware rin si Derek na hindi nawawala ang mga basher niya lalo na sa lovelife department. Thinking na hindi niya kayang magseryoso dahil even in the past, open siya palagi sa kung sino ang karelasyon niya.

“I got a lot of haters because I am not scared to show that I’m in-love and not afraid of making mistakes. I’m not afraid of getting angry and my friends and family knows who I am.”