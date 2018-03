Sunshine, Timothy nagbalikan

Ipinagpapalagay na ng mga nakakita ng family picture ng Kapuso actress na si Sunshine Dizon kasama ang kanyang mister na si Timothy Tan at dalawang anak na sina Doreen at Anton na nagkabalikan na nga ang mag-asawa.

Ang nag-post ng pictorial nilang pamilya ay ang Nice Print Photography. Nag-post din si Sunshine sa kanyang Ins­tagram account, pero wala itong pinost na picture na kasama nilang mag-iina si Tim.

Para sa seventh birthday ng panganay nila na si Doreen ang naturang photo shoot. Kung walang idea, iisipin na one happy family silang talaga. Pero sa mga nakasubaybay sa nangyari sa marriag­e nila, iisa lang ang sinasabi, ‘nagkabalikan na sila?’

Anyway, very open naman si Sunshine na civil at nagkakausap sila ni Tim. In fact, nang sumama ang huli sa Christmas trip nilang mag-iina sa America, pumayag din si Sunshine at sa bahay rin ng Daddy niya tumuloy si Tim.

Pero consistent si Sunshine sa pagsa­sabing hindi sila nagkabalikan at ang relasyon nila ngayon ay mas okey na parent­s sila ng mga anak nila. Hindi na rin kami nagtaka sa family picture nila dahil katwiran ni Sunshine, para sa mga anak nila ‘yun.

Nakikita naman daw kasi ni Sunshine na mabuting tatay ang asawa niya sa da­lawang anak nila. Pero, dahil nga sa klase ng relasyon na meron silang dalawa ngayon, hindi na kami magugulat kung ang ending, sila pa rin. After all, hindi sila nagpapa-annul.

Ang mga comments naman sa family pictures nila, may mga bumibilib sa bida ng Ika-6 Na Utos na si Sunshine.

Sabi ni @aybeetoxz, “I admire you sunshine, la­laban ka para sa mga anak mo pero magpapatawad ka para din sa mga anak mo.”

Marami ang nagwi-wish na, ‘Sana kayo na lang uli’.

At meron pa rin galit sa naging kabit daw ni Timothy. Ang sabi ni @f_manzano, “Buhay pa ba yung kabit? Sarap talaga patayin niyang mga kabit na yan. Sana maging crime yan at may death penalty. Dami naman lalake sa may asawa pa at may sisiraing pamilya. Ilaban ang pamilya mga girl.”