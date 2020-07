Sunshine niratrat ng anti-Dos

Nilait ng DDS at anti-ABS-CBN si Sunshine Dizon pagkatapos ilabas ang kanyang nararamdaman.

Post ng aktres, “Wag na tayong mag bulagbulagan.”

“Matagal na din ako nanahimik, sinabi ko din na kung wala magandang sasabihin manahimik na lang pero mas malaking kasalanan ang mag bulagbulagan kung alam mo ng hindi tama.

“Gusto ko pong mamuhay sa Pilipinas kasama ang aking mga anak, pamilya at mga kaibigan ng payapa at walang takot na may mga tao na matataas at makapangyarihan na pwedeng abusuhin ang batas na dapat ay poprotekta sa ating lahat.

“Gusto ko pong mamuhay na walang takot na ako ay pwedeng mapag suspetyahang terrorista dahil nilabas ko lang ang aking saloobin o ako’y sumali sa isang protesta.

“Hindi tamang mawalan tayo ng boses at karapatang pumuna kapag tayo ay may mga mali nang nakikita. Gusto kong lumaki ang aking mga anak sa ating bayan na malayang makakapagpahayag ng kanilang saloobin, rerespetuhin ang kanilang karapatang pantao.

“Sumasangayon ako sa batas na poprotekta sa ating lahat laban sa terrorismo pero hindi ako sangayon sa batas na hindi malinaw na posibleng maabuso sa mga kamay ng mga taong nakatataas at makapangyarihan na pansariling pakinabang lang ang uunahin.

“Araw-araw tumataas ang bilang ng may mga sakit dahil sa COVID. Nasaan na ang kongkretong plano para sa bayan? Wala pa rin mass testing. Pero nagawang ipasara ang ABS-CBN at tanggalan ng hanap-buhay ang higit sa 11,000 na pamilya. Nagawa ang anti-terror bill. Paano at ano pa ang mga pwede nilang gawin ngayong ito ay naisabatas na?

“’Wag na tayong magbulag-bulagan. Kailangan nating ipaglaban ang ating kalayan at protekatahan ang ating karapatang pantao,” deklara niya.

Nilumpo at ginulpi naman si Sunshine ng mga tagapanalig ni Presidente Rodrigo Duterte. Minura siya at binato ng masasakit na salita. Tinawag siyang epal, bopol, sawsawera.

Pero walang pinagsisihan si Sunshine sa post niya. Wapakels siya sa mga basher niya. Nagpasalamat din siya sa marunong rumespeto sa opinion niya.

(ART)