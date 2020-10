Sunshine, Gabby nilamon ng lupa

Tulad ng marami, wish nina Sunshine Dizon at Gabby Eigenmann ngayong darating na Kapaskuhan ang matapos na ang COVID-19 pandemic. Ang dalawang Kapuso actors ang bibida sa upcoming fresh episode ng Wish Ko Lang! ngayong Sabado (October 10).

“Sana matapos na ang pandemic at bumalik na sa normal lahat,” share ni Sunshine nang matanong kung ano ang natatangi niyang “wish” this Christmas.

Say naman ni Gabby: “Dalawa lang wish ko: ang matapos na pandemya at maging normal na ang buhay; at higit sa lahat makasama ang mga mahal mo sa buhay nang masaya.”

Parehong nanibago sina Sunshine at Gabby sa taping para sa new episode ng Wish Ko Lang. Para kay Sunshine, unforgettable raw sa kanya ang buong “experience of dealing with the new normal”.

“Una sa lahat ang makabalik sa trabaho, medyo kailangan masanay sa bagong normal. Unforgettable yung naka-mask ka habang nagba-blocking. Sa mga eksena naman ay yung natabunan kami ng lupa,” sabi ni Gabby.

Pinamagatang “Nilamon ng Lupa” ang naturang episode kung saan makakasama rin nila sina Klea Pineda at Kelvin Miranda. Kuwento ito ng pamilyang naging biktima ng isang sinkhole at mapapanuod ngayong Sabado (Oct. 10), 4 pm sa GMA Network. (Dondon Sermino)