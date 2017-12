Sunshine at ex na si Timothy ‘balikan galore’ sa US

Hindi madali pero nagawa ni Sunshine Dizon na ibalik ang friendship nila ng kanyang estranged husband na si Timothy Tan, alang-alang sa kanilang dalawang anak.

As a matter of fact, magkakasama sila na pupunta sa USA sa December 21 para sa Christmas vacation nila kaya nag-advance ta­ping si Sunshine para sa mga eksena niya sa Ika-6 Na Utos, ang afternoon drama series ng GMA 7.

“Weird ang relationship talaga namin ni Tim from the very beginning. My relationship with Tim star­ted as friends so I think we’ve keep that friendship along the way na kahit may pangit na nangyari, nakakapag-usap pa rin kami na hindi kami kailangan magkasakitan o magkamurahan.

“Kaya namin ‘yon so parang we’ve reached that kind of maturity na okey, this is the si­tuation. Kumbaga, hindi ko na kayang ibalik kung paano tayo dati pero kaya kong respetuhin ka bilang ama ng mga anak ko.

“Na nandito ka sa bahay, inihahatid, sinusundo niya ang mga anak niya from school. Siya ang nag-a-assignment sa mga anak niya and that’s actually a very big help on my side kasi I’m working. Sorry pero wala talagang oras minsan. Siya ang nagpupuno ng pagkukulang ko sa mga anak ko ngayon especially with my work schedule now and I appreciate that.

“So parang ayoko nang guluhin ‘yon kasi okey na. Parang I’m just choosing what’s convenient and what is okay at the moment. Mas okey muna ako doon,” ang pahayag ni Sunshine na tanggap na ang mga naganap sa buhay niya.

“Mas nagtodo ‘yung maturity ko nang mangyari ito. You wake up one day and you realized, you’re alone and you have to survive for your children.

“You have to make better choices in life. Will I allow the situation to actually burden me for a longtime or just let it go right now, do away with whatever you can just to survive? Mas tumibay ako.”

Sunshine humu-hopiang Christmas gift kay Timothy

Nang tanungin tungkol sa Christmas gift niya kay Timothy, “Wala! Ako ang dapat regaluhan niya ‘no! Regaluhan niya ako,” ang natawa na sagot ni Sunshine.

Isang taon nang napapanood sa telebisyon ang Ika-6 Na Utos at ang bakasyon nila ng pamilya niya sa Amerika ang reward ni Sunshine sa sarili.





“Itong break na ito and recently, I came from Japan, isa rin ‘yon sa mga break ko. Small joys naman ako, makapag-travel lang kahit saglit. Nare-refresh naman ako.”

Kasama si Sunshine Dizon sa mga artista ng GMA 7 na mapapanood ngayong gabi sa Paskong Kapuso: The GMA Christmas Special.

Binisita nina Sunshine, Dingdong Dantes, Jaclyn Jose, Gabby Concepcion at Ryza Cenon ang Child Haus dahil binigyan nila ng mga Christmas gift ang cancer-stri­cken children.

Ang one-of-a-kind rendition ng 12 Days of Christmas ang production number ni Ai Ai delas Alas sa Paskong Kapuso. Ipapakita naman ng cast ng Haplos, sina Rocco Nacino, Sanya Lopez, Thea Tolentino at Pancho Magno ang talent nila sa ballroom dance.

Mga Christmas song para sa mga Pilipino na naninirahan sa iba’t ibang bansa ang kakantahin nina Julie Anne San Jose, Christian Bautista, Tom Rodriguez at Carla Estrada.