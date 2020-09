Sunshine binulabog ng lalake sa Turkey

Nagpasaklolo si Sunshine Cruz sa kanyang mga Instagram follower nang may magtangkang i-hack ang kanyang mga social media account, at email address.

“Guys someone’s been trying to hack my emails and social media accounts since yesterday. Naka 2 factor authentication ako but he still keeps on resetting. Just so you guys are aware,” sabi niya.

Sinabi ni Sunshine na gumawa na siya ng paraan para labanan ang hacker.

“I’ve changed my cellphone no. several times as well as my email. Ganun pa din. Grabe!” saad ulit niya.

Ayon kay Sunshine, taga-Turkey raw ang nagnanais na nakawin ang kanyang account. Pero sey ng isang follower niya, kahit sino ay puwedeng maglagay ng location.

Binanggit ni Sunshine ang name ng hacker na si Kerem Tanrikulu para sagutin ang nagdududang netizen sa kung paano nitong nalaman na lalake ang nagnanakaw ng kanyang account.

Nagpanting ang tenga ni Sunshine sa nagtanong na parang nang-iintriga pa.

Arnel bibigyan ng trabaho ang Kapamilya

Bagamat isang DDS at itinuturo ng mga Kapamilya na nawalan ng trabaho na mga alipores ni President Duterte ang nagpasara ng kanilang istasyon, meron pa ring mga kaibigan sa ABS-CBN ang dating OWWA Deputy Administrator at singer-actor-host na si Arnel Ignacio.

Sa guesting ni Arnel sa online celebrity talk show ng Abante, ang Abantelliling nitong Sept. 1, binanggit niyang nagpaplano siyang bumuo ng project para sa mga kaibigan niyang manunulat at iba pang empleyado ng ABS-CBN, para magkaroon ng trabaho o kita ang mga ito.

Isang musical show ang ninanais ni Arnel na sasamahan ng ilang mga writer ng Kapamilya para raw sa mga darating na panahon ay may raket ang mga ito.

Samantala, kinumpirma rin ni Arnel ang pagiging palaban at katarayan ni Vivian Velez, nang mapag-usapan ang panlalait ng dating sexy actress kay VP Leni Robredo.

Sey ni Arnel, mataray talaga si Vivian at hindi ito umaatras sa mga gusto nitong sabihin.

‘Awit Kawal’ tribute ni Ronnie sa mga sundalo

Isang kanta para sa mga sundalo ang ni-record ni Ronnie Liang, at nagsilbing tribute na rin. Ang “Awit Kawal” ay handog niya sa mga kapwa sundalo.

“I’ve recorded a song Awit Kawal. A tribute to all the men & women in uniform. Serving the country, performing their duties in the name of peace & liberty,” sabi pa ni Ronnie.

Si Phil. Army Lt. Gen Edilberto Adan ang nagsulat ng lyrics, ang award-winning composer na si George Canseco ang lumikha ng kanta.

Si Ronnie ay isang Piloto at military reservist, gaya nina Dingdong Dantes, Gerald Anderson, Rocco Nacino, JM de Guzman, Matteo Guidicelli.

Jocas de Leon nakakagigil ang alindog

Humahamig ng papuri sa social media ang dalagang anak ni Joey de Leon, na si Jocas. Nakaposte sa Instagram ng dalaga ang larawan nito na kuha sa abroad.

Naka-one piece turquois vintage design bathing suit si Jocas. Hindi nakaligtas sa paningin ng mga follower ni Jocas ang magandang hubog ng katawan nito.

Kinainggitan ng mga babae si Jocas sa maliit nitong waistline at ang kurba ng katawan nito na parang nililok ng isang mahusay na sculptor.

Sa kaseksihan ni Jocas, puwede nitong kabugin ang ilang mga celebrity na ayaw paawat sa pagsusuot ng bikini sa socmed.

Walang effort na magpa-sexy si Jocas. Ang kaseksihan nito ang napanggigilan ng kanyang mga fan.

Pinutakti ng tanong si Jocas ng mga follower kung paano nito nakuha ang ganitong body shape.

Para sa view, follower: Zsa Zsa mamimigay ng t-shirt

Kanyang-kanyang gimik ang mga artista sa kanilang mga YouTube channel para dumami ang kanilang mga view, subscriber.

Si Zsa Zsa Padilla ay may pa-raffle ng mga t-shirt para panoorin ang vlog niya. Pinoste ng singer-actress ang ilang sample ng ipamimigay na t-shirt na may nakasingit na mensahe, gaya ng “Buhay ProbinZsa” at “ProbinZsana”.

Kaya naman hinihikayat niyang tumutok at mag-subscribe ang mga fan para manalo ng t-shirt.

Mula noong magsara ang ABS-CBN, marami sa mga artista ang nagbukas ng kanilang YT channel.