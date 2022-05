Suns isang kembot sa conference finals

UMISKOR ng 28 si Devin Booker, inayudahan ng 20 ni Deandre Ayton at ibinaon ng Phoenix ang Dallas 110-80 Martes ng gabi tungo sa 3-2 lead sa West semis.

Nakabalik ang top seeded Suns matapos mapakawalan ang Game 3 at 4, puwede nang isara ang series sa Game 6 sa Biyernes (araw sa Manila) sa Dallas.

Inumpisahan ng Phoenix ang second half sa 11-4 run tampok ang dalawang 3-pointers ni Booker para kumalas 61-50.

Naka-4 points lang ang Mavericks sa first 6 minutes ng third quarter at nagkalat ng 12 turnovers sa first 12 minutes ng second half.

May 12 points si Booker sa period tungo sa 82-60 lead papasok ng fourth.

Hindi kinayang ibalik ng 28 points, 11 rebounds ni Luka Doncic at 21 markers ni Jalen Brunson ang Dallas. (VE)