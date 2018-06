‘Sunny days’ asahan – Pagasa

Makakaranas ng moonsoon break ang bansa sa mga susunod na araw kung saan walang pag-uulan na mararanasan bagkus ay magkakaroon ng mainit at bahagyang maalinsangang panahon.

Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophy­sical and Astronomical Services Administration (Pagasa) ang mainit na panahon sa gitna ng panahon ng tag-ulan ay resulta ng paghina ng haba­gat at pagtaas naman ng ridge of high pressure area (HPA) o anti-cyclone weather system.

Makakaranas umano ng maaliswas sa kalangitan na bahagya lamang na pag-ihip ng hangin ang Northern­ at Central Luzon habang sa bahagi ng Visayas at Mindanao ay makakaasa ng pag-uulan dahil sa pagkakadikit-dikit ng mga ulap.

Wala ring inaasa­hang papasok na sama ng panahon sa bansa sa loob ng kasaluku­yang linggo.

Sinabi ni Pag­asa weather specia­list Samuel Duran na makalipas ang moonsoon break ay asahan na ang pagpasok ng mga bagyo.

Sa buwan ng Hul­yo naman ay inaasa­hang papasok ang dalawa hanggang tatlong bagyo ang papasok sa Philippine Area of Responsibility.