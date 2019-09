Sunday Artista Special:Sarah mas gusto ang mapusong pagkanta

Pagod nang bumirit (kicker)

Ni: Rose Garcia

Nagsimula ang tinaguriang Popstar Royalty na si Sarah Geronimo sa kanyang career nang manalo siya bilang grand champion sa “Star for a Night” noong 2002 sa edad na 14.

Pero, 2 years old pa lang si Sarah, kasabay na sa paglaki niya ang pag-awit. Nahasa rin siya sa iba’t ibang singing contest, nag-extra sa ilang TV shows at movie noong bata pa hanggang sa dumating na nga ang pinakamalaking break sa career niya. Pagkatapos na manalo sa “Star for a Night”, pinapirma na siya ng kontrata ng VIVA at sa loob ng 17-taon ay nanatiling loyal artist dito ang singer, actress, dancer.

Bukod sa pagiging Popstar Royalty, hindi maitatanggi ang mga titulong Box-Office Queen at Concert Queen ay hawak din ng isang Sarah Geronimo.

Pero sa kabila nga ng panalo niya sa “Star For A Night”, ang naging susi ng lahat ng meron siya ngayon, sa naging exclusive interview kay Sarah minsan sa VIVA’s YouTube channel, sorpresang kung may kaya siyang baguhin sa past niya, kaugnay sa pangyayaring ito ang babaguhin niya raw ay…

“Noong nag-uumpisa ko. Noong nag-uumpisa akong kumanta. Noong manalo ako sa ‘Star For A Night’ , doon na kasi nag-start na non-stop na ‘yung trabaho ko.

“Singing, acting, may halo ring dancing,” natawang sabi niya.

“I was doing everything at the same time, medyo napagod at medyo naabuso ko rin ang boses ko and also my health. Pero mas magpo-focus ako siguro sa finding my own voice, my own identity.

“Hindi ko ipipilit kunwari sa pagkanta kung noong panahon na ‘yun, sobrang nauso ‘yung sobrang pagbibirit, abot-hanggang langit na pagkanta, hindi ko ‘yun gagawin kung babalikan ko ‘yung panahon na ‘yun. Mag-i-stick ako sa mapuso lang na pagkanta.”

Sabi pa niya, “Inspire rather than impressed. Doon ko babaguhin ang pinagdaanan ko in the past pagdating sa sarili ko.”

Aminadong maraming pagkakamali

Sa isang celebrity, lalo na isang high-profile celebrity na tulad ni Sarah, isa na siguro sa pinakamahirap ay ang mag-maintain ng magandang imahe sa publiko.

Sabi nga, “You cannot fake it.” At si Sarah ang isa sa itinuturing na “idolo” ng mga bata. Pangarap ng mga magulang na maging anak o maging katulad ng mga anak nila.

At masasabi pa rin naman na hanggang ngayon, isa si Sarah sa mga artista na nagawang mapangatawanan ang magandang imahe niya na ito sa publiko.

Sa isang interview ni Sarah, hindi niya itinanggi na ang pagiging role model ay may kaakibat talagang pressure.

“Mahirap siya although I’d like to become a role model, mas tinitingnan ko siya as a challenge and my purpose of being here in the industry.”

May kasabihan nga, no one is perfect. At mismong si Sarah, ina-acknowledge niya na marami rin daw siyang nagawa at nagagawang pagkakamali.

AshMatt matatag ang relasyon

Ngayong September ay mag-aanim na taon na ang relasyon nina Sarah at ng boyfriend na si Matteo Guidicelli.

Kung pagbabasehan ang edad ni Sarah at ang taon nila bilang mag-boyfriend at girlfriend, masasabi ngang puwedeng-puwede na silang magpakasal at bumuo ng sariling pamilya.

Kung dati-rati ay bukas sa publiko kung gaano kahigpit ang mga magulang ni Sarah, partikular na si Mommy Divine pagdating sa mga nagiging boyfriend ng Popstar Royalty, kung paano, hindi ito pinapayagan basta-basta na makipag-date, lalo na ang lumabas ng bansa, ngayon ay mas madalas na ang sightings na nakikitang tila malaya na sa relasyon nila ang dalawa.

Kamakailan lang din, sa mga personal na pangyayari sa buhay ni Matteo — mula sa mga sports tournaments na sinasalihan niya hanggang sa pagpasok niya sa military, tila isang “Misis” na si Sarah sa tabi ng boyfriend.

Nang tanungin nga si Sarah kung sa edad niya ngayong 31 ay masasabi niyang handa na siyang magpakasal:

“Well, ‘yun ang dini-dictate ng society kapag nasa 30’s ka na o malapit ka nang mag-thirty, dapat ikakasal ka na or magkakaroon ka na ng pamilya.

“Pero, yeah, kailangan prepared ka diyan. But we will never be ready. Importante lang, you know in your heart — puso at isip dapat sabay ‘yun, sureball ka na.”

Sa isang banda, halos sa simula pa lang ng relasyon nina Matteo at Sarah, naging tapat na si Sarah na gusto niyang panatilihing pribado pa rin ang aspeto ng buhay niya na ‘yun.

Madalang lang nga na mahingan o magsalita si Sarah ng tungkol kay Matteo kumpara sa huli na mas hayagan ang mga sagot kapag natatanong ng press tungkol sa girlfriend.

Dog movie dream come true kay Popstar

Tahimik lang si Sarah, pero ginulat na lang nito ang karamihan nang lumabas ang teaser ng bago niyang pelikula, ang “Unforgettable” na dinirek ni Jun Lana.

Na ang masasabing co-star ni Sarah ay aso at sa kanilang dalawa tatakbo ang kuwento. Ang huling pelikula na ginawa niya ay ang Pinoy adaptation ng Korean movie na “Miss Granny”.

Ayon kay Sarah, “dream come true” raw para sa kanya ang pelikulang ito.

“This is a dream project for me,” saad niya. “Akala ko hindi na magkakatotoo. Pero si Boss Vic (del Rosario) very supportive noong sinabi ko sa kanya. Sabi ko, ‘Boss, parang parangap ko na magkaroon ng dog movie.’ And then, tamang-tama, nag-present si Direk Jun Lana.”

Puring-puri rin ni Sarah ang asong co-star niya.

Sey niya, “Napakadali, very professional!

“Alam niyo, parang itong asong ito artista siya. Artista siya sa past life niya kasi, very professional. Grabe, ako pa nga ang nakakamaraming take.

“Siya ‘yung palaging take one lang, take two.”

Ang showing ng “Unforgettable” ay sa October 23.