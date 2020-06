Sundalo vs pulis: 4 patay

Nasawi ang apat na sundalo nang pagbabarilin diumano ng ilang pulis sa Sitio Marina, Barangay Walled City, Jolo, Sulu, noong Lunes.

Kabilang sa mga nasawi ay may ranggong majoy, captain, corporal, at sarhento mula sa 11th Infantry Division ng Philippine Army.

Alas-2:40 ng hapon nang parahin umano ng Jolo Municipal Police ang Montero na sinasakyan ng apat. Nagpakilala umano sila na mga sundalo pero sinabihan ng pulis na magpunta sa istasyon para sa beripikasyon. Pero tumakas diumano ang mga ito kaya napilitan ang mga pulis na pagbabarilin ang sasakyan.

Sa statement naman na inilabas ni Col. Ramon Zagala, tagapagsalita ng Philippine Army, may lehitimong operasyon ang apat na sundalo, upang matukoy ang mga bomb makers at suicide bombers ng Abu Sayyaf Group sa lugar.

Aniya, “Based on eyewitness accounts, no altercation transpired between the two parties nor was there any provocation on the part of Army personnel to warrant such carnage.” At kahit na nagpakilala na ang mga sundalo sa mga pulis ay pinagbabaril pa rin sila ng mga ito.

Kinalungkot naman ni Defense Secretary Delfin Lorenzana, at nagkasundo nang ibibigay ang imbestigasyon sa National Bureau of Investigation (NBI) Regional Office sa Zamboanga City upang masigurong magiging patas ang gagawing imbestigasyon.

Ayon naman kay Spokesperson Police Brig. Gen. Bernard Banac, dinisarmahan na ang mga pulis na sangkot sa insidente pero hindi tinukoy kung ilan ang mga ito. (Edwin Balasa)