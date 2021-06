Sundalo pinagtaksilan ang GF

Hi Atty.

Itong hipag ko po ay may karelasyon habang sila nagkaroong ng infidelity si lalake…pwede ba kasuhan ang lalake? Considering may nangyari na sa kanila ng hipag ko SEX.. ang lalake po ay Army.

Pagkatapos pagsawaan ay maghahanap ng iba tapos ganon na lang…ano po kaya pwede ikaso if ever..para kasi may nabasa ako dati na ung promise to marry the girl just to have sexual intercourse is the same as rape even if there is no force..

Thank you.po.

MARK

Mr. Mark,

Hindi mo nabanggit ang edad ng iyong hipag na may nakarelasyong isang sundalo. Kung ang hipag mo ay nasa tamang edad na o 18 years old na pataas at ang pakikipagtalik naman ay pareho nilang ginusto ay hindi makakasuhan ng simple seduction o rape. Ayon sa ating Revised Penal Code:

Art. 338. Simple Seduction. — The seduction of a woman who is single or a widow of good reputation, over twelve but under eighteen years of age, committed by means of deceit, shall be punished by arresto mayor.

Ang babae upang makapagsampa ng kasong simple seduction ay dapat na may edad na lagpas 12 at hindi pa aabot sa edad na 18 at dapat din na siya ay magandang reputasyon.

Kung ang hipag mo ay lagpas na sa 18 ang edad ay hindi masasabi na siya ay na seduce o naaakit ng boyfriend na na makipagtalik.

Kung may nangyari naman na pananakit, physical or verbal, na nagawa ng boyfriend nya habang sila ay magkasama at bago nanghiwalay o habang naghihiwalay ay maaari itong makasuhan ng Violation Against Women and Children (RA 9262) pero depende pa rin kung paano ba nagawa ang pananakit sa hipag mo.

Kung may katanungan pa ay tumawag lamang sa 8922 0245 o magemail sa attorneyclaire@gmail.com. Please subscribe to my youtube channel batas with Atty. Claire Castro. Subaybayin din po ninyo ang Asintado sa Abante News Online (Facebook) tuwing Lunes, Miyerkules, at Biyernes sa ganap na 8:00 PM kung saan maaari kayong dumulog para sa inyong problema at mabigyan ng tugon sa abot ng aming makakaya.