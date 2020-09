Sundalo dedo, 4 sugatan sa Maguindanao blast

Todas ang isang sundalong miyembro ng Philippine Marines, habang sugatan ang apat na iba pa nang masabugan ang sinasakyan nila sa Datu Hoffer, Maguindanao nitong Biyernes ng gabi.

Sa report, isang convoy ng 5th Military company Marine Battalion Landing Team 5 ang tinatahak ang isang kalsada sa Brgy. Lipongo nang madaanan at sumabog ang isang anti-personnel mine.

“Investigation is ongoing to identify the perpetrators of this inhumane act of terrorism,” ayon kay Maj. Gen. Juvymax Uy, Commander ng Joint Task Force Central ng militar.

Ayon naman kay Lt. Gen. Corleto Vinluan, Jr., Commander ng Armed Forces Western Mindanao Command, hindi umano katanggap-tanggap ang karumal-dumal na aksyon na ito ng mga terorista. Aniya, “Rest assured that we will exhaust every available resource to bring the perpetrators to justice.”

Nangyari ito ilang linggo lang matapos ang magkasunod na pambobomba sa Jolo, Sulu, kung saan 15 ang namatay. Sinasabing dalawang babae na suicide bomber na may kaugnayan sa Abu Sayyaf ang may kagagawan ng insidente. (Kiko Cueto)