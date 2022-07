Sun Life triathlon hindi lang karera

‘Di lang basta karerahan ng bilis at lakas ang 5150 Triathlon sa Panglao, Bohol sa Linggo (Hulyo 10) para sa mga beginner at regular multi-sport campaigner, kundi tulong ng Sun Life para sa malusog na pamumuhay ng mga Pinoy.

Natengga ng dalawag taon dahil sa pandemya, dinumog ang pagbabalik ng event na matagal nang tinataguyod ng Sun Life sa hangad na makabalik ang triathlon katuwang ang nag-oorganisang IRONMAN Group lalo’t bumubuti na ang sitwasyon.

“For Sun Life, the 5150 Triathlon stands for what we strongly advocate – the importance of living healthier lives. Over the years, we have been committed to helping Filipinos in this pursuit,” pahayag ni Sunlife Philippines Chief Cliend Experience and Marketing Officer Carla Gonzales-Chong.

Paglalabanan sa 5150 ang Olympic distance 1.5k swim, 40K bike, 10K run sa isa sa mga nangungunang lugar para sa triathlon sa bansa. Mayroon ditong iba’t ibang kategoryang taon habang nagsisilbing panimulang karera sa iba pang event sa mga susunod na panahon.

Ito ay mga susuportahan ng Province of Bohol, Municipality of Panglao, Finis, Rudy Project, Sante, Active, Manila Bulletin, Crosstrain.PH, MBody.PH and Tempo kasama ang Amorita at Bluewater. (Abante Sports)