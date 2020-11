Sumita sa pagrampa ni Catriona sa Colombia bugbog sarado sa mga netizen

Bugbog sarado ang troll account na si kopkhunkha sa mga netizen dahil sa pagmamahadera na kuwestiyunin si Catriona Gray kung bakit ito nasa Colombia, sa halip na tulungan ang mga kababayan na biktima ng bagyo.

“Cat, why are you in Colombia instead of helping your own province deal with the typhoon? I have always been fan but especially with traveling during a pandemic? What example does taking this job send to everyone?” sey pa nitong si kophunkha.

Ang paliwanag nga ni Cat ay matagal na niyang commitment ang paghuhurado sa Miss Colombia, at hindi naman daw niya pinababayaan ang kanyang responsibilidad, at katunayan ay patuloy ang pakikipag-ugnayan niya sa PH Red Cross para sa pagbibigay tulong sa mga biktima ng kalamidad.

At `yon nga, hindi pumayag ang mga fan ni Catriona na hindi resbakan ang troll account na ito. Iginiit nila na hindi si Cat ang presidente para iasa ang mga ganitong problema. Mabuti pa nga raw si Cat, na kahit walang posisyon sa gobyerno ay gumagawa ng paraan para makatulong.

Anyway, sa latest post ni Catriona ay tatlong bata ang pinangiti niya sa Colombia. Sila nga ang mga bata na may ‘bingot’ na tinulungan ng Smile Train para ipaopera. (Dondon Sermino)