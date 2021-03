Sumingit sa Sinovac bakuna kakasuhan

PINAG-AARALAN na ng Department of Health (DOH) ang mga isasampang kaso laban sa mga government official na sumingit na magpabakuna ng Sinovac.

Nabatid kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire, bukod pa rito ang kasong administratibo na isasampa pa rin sa mga opisyal ng pamahalaan na sumingit na magpabakuna.

Una nang sinabi ng World Health Organization (WHO) na posibleng magkaproblema ang pagdi-deliver ng mga COVID 19 kapag hindi nasunod na maprayoridad na mabakunahan ang mga frontliner.

Nabatid rin kay Vergeire na umaabot na sa may 13,600 ang mga health worker ang nabakunahan ng Sinovac at nasa 61 naman ang dumanas ng mild adverse effect.

Kasabay nito ay nanawagan si vaccine czar Carlito Galvez sa mga kapwa niya opisyal sa pamahalaan na igalang at sundin ang itinakdang prayoridad sa pagbabakuna kontra COVID-19.

Sa isang pahayag, iginiit ni Galvez na mananatiling una sa listahan ng prayoridad na mabakunahan ang mga medical frontliner at health worker dahil sila ang mga unang sumasabak sa giyera sa COVID-19.

Idiniin ni Galvez na maaaring mawala sa bansa ang mga ipinangakong bakuna mula sa COVAX facility kapag nalabag ang prayoridad sa programa.

Bilang pagsunod sa rekomendasyon ng National Immunization Technical Advisory Group (NITAG) at patakarang inilabas ng inter-agency task force on emerging infectious diseases (IATF), kailangang mauna ang mga nasa health sector sa listahan ng prayoridad sa mga babakunahan.

Kasunod ng mga medical frontliner at health worker na babakunahan ang mga senior citizen at iba pang sektor na ikalawa sa mga madaling tamaan ng virus.

“We remind our countrymen especially our co-workers in government that in these trying times, it is our moral obligation to ensure that our healthcare system is protected and will be able to withstand possible spikes in COVID 19 cases,” dagdag ni Galvez. (Juliet de Loza-Cudia/Mia Billones)