Sumiklab ang galit: BB tinawag na bangaw, bobita si Vice Ganda

Makalipas ang halos sampung taon, base sa pagkakatanda ni BB Gandanghari, niresbakan nga niya si Vice Ganda, pati na si Ricky Reyes, na diumano ay nanlait sa kanya noon.

Pero, mas bongga nga ang pagtataray ni BB kay Vice, na nag-interview nga noon na super love raw niya si Rustom Padilla, kaya bakit pinatay? Sinabi rin niya na bakit magmo-modela si BB sa US, eh, nasa 40s na nga raw ito. Pati nga ang pananamit nito noon, na kesyo bagamat mukhang mamahalin daw, feeling niya ay mismatch ang lahat.

Kaya sa pagla-live ni BB sa kanyang YouTube channel, sunod-sunod nga ang tirada niya kay Vice Ganda.

“Pinalampas ko `yan noon. Look who’s talking? Sino ba ang makapal ang make up?

“Sabi ko nga, there’s a time for everything. It’s time to speak,” say niya, habang painom-inom ng whiskey.

Anyway, ipinakita muna ni Bb ang video na kung saan ay ini-interview si Vice Ganda noon at nagsalita tungkol sa pagbabagong anyo niya.

“Nung panahon na `yan, kung babalikan natin, hindi pa siya Vice Ganda. Kasi `yan yung panahon na ang balita noon, ang sensation noon ay si BB Gandanghari. Sumasakay siya. At gumamit ng mga hurtful words.

“Wala siyang pinagkaiba sa mga haters, mga trollers. Eh, isa naman siya sa mga ganun, na kinasikat niya.

“’Yan ang mga tinanggap ko noong nagpakilala ako sa tao. The nerve na from the LGBTQ pa, ha!

“Ayaw mong tanggapin ang pagkababae ko, kukuwestyunin mo. Eh, wala ka naman palang sense. Masuwerte ka at sumikat ka, dahil bobita ka, `yun lang ang masasabi ko sa’yo. Hahahaha!” sambit ulit ni BB.

“Love raw niya si Rustom. Fan siya ni Rustom. Does that mean na dapat meron kang opinion?

“Nagpa-interview siya sa TV Patrol para i-bash ako. Para sumikat. At in fairness, sumikat naman siya. Isang malaking bangaw! Isang malaking bangaw!

“Imagine ang Pilipinas ganun na bumaba ang intergridad ng pag-aartista, may isang bangaw na sumikat!”

May mga nanonood na kinumpara ang ganda ni BB kay Vice Ganda.

“Sa panahon ngayon? Pakitanggal na rin ng wig. Bago magsallita ng ganiyan, wag masyado. Ganun ba? Ang daming baduy, talaga, baduy ako? Really?

“Ito pa ang isang kabobohan. Para i-comment mo na model kuwarenta, how dare you. I hope marinig ito ng mga anti-racist, para makita nila ang pagiging racist mo, bruha ka. Walang karapatan mag-model ang 40s?

“Nakarinig ka na ba ng diversity? Eh, ikaw kuwarenta anyos ka na rin ngayon. Tama na rin ‘yang pagmi-make up mo ng ganiyan, medyo masyonda na rin para diyan. Hahahaha!

“Hindi mo dapat sinasabi ang ganiyan. Tumatanda ka rin. Kainin mo sana lahat ng sinabi mo. Hahahaha!

“Akala niyo mananatili akong tahimik, hindi? You’ll never hear the end of it!” sabi pa rin ni BB.

Kung ano raw ang naranasan ni BB noon mula kay Vice ay siya ring nararanasan ni Vice sa mga hater, basher.

“Sige, i-hate niyo pa siya. You deserved that. Ikaw ang pinakamalaking hater. Nagpunta ka ng TV Patrol para magpa-interview, para i-hate ako.”

May nagsabi na mukhang kabayo si Vice, kaya walang comparison sa ganda ni BB.

“Mukha pa rin ba siyang kabayo? Parang hindi na siya mukhang tao. Parang puro botox na lang.

“Hindi ko na alam ang mukha niya, tanggalin muna niya ang make up at wig niya, bago ako magbigay ng opinion. As of now, mukha lang siyang wig na may make up.

“Mukha siyang patungan ng wig. Magpasalamat ka hindi ako ganito noon.

“Tingnang niyo ang Instagram, puro photoshopped, at wala kang makikitang totoo. Pati ang pagsasalita, hindi totoo. Kasi lumaki siya sa Sta. Cruz, saan nanggaling ang slang? Hindi naman marunong mag-English ‘yan in the first place.

“Kung kaya mong magsalita ng ganun, kaya ko rin. Pero, I speak at the right time.

“Makinis ang face ko, at makinis din ang kunsensiya ko.”

Iginiit ni Vice na mas malala pa raw ang mga napanood niyang pinagsasabi ni Vice tungkol sa kanya. May mga interview rin daw ito sa mga diario.

“Actually may mas malala pa doon. Umikot yan, nagpa-interview yan ng bonggang-bongga. Meron pang mas malala doon. Inumpisahan mo, tapusin natin. I choose my battles!

“Kahit balikan niyo `yan, bangaw nga. Sumakay sa BB Gandanghari para sumikat.”

Mariel damay sa galit ni Gandanghari

Binasa rin nga ni BB ang mga mensahe ng fan…

“Skin mo pa lang tapos na ang laban! Eh, ‘yung bewang pa, eh yung cheekbones pa, eh yung lips pa na walang fillers. Eh ang hair pa.”

Hindi nga raw ma-imagine ni BB ang reaksiyon ng mga nakakatabi sa pagtulog ni Vice Ganda.

“I’ll be very scared, kung katabi niya ako. Kasi di ba, yung matutulog kayo may buhok pa ang katabi mo, paggising mo wala nang buhok. Hahahaha!”

Pero, agad ngang nilinaw ni BB na hindi niya iniinsulto ang mga tao na may ganung kindisyon. Para raw kay Vice Ganda lang `yon.

“Tinira niya kasi ang pananamit ko noon, tinira ang fashion sense ko, pinersonal ako, kaya tinira ko rin ngayon.

“Kahit saan tayong makarating, wala kang makikitang bahid ng botox at fillers dito (sa mukha ko).

“Ano-ano ba pinalagay sa hips niya? Akala niya ikagaganda niya ang hips niya. Wala sa hips `yan.

“Nung panahon na `yon grabe ang pinagdaanan ko. Hindi madali. Binalikan ko lahat. Lahat ng insulto.”

May nag-comment na kaibigan nga raw ni Vice Ganda si Mariel Rodriguez na misis ng kapatid niyang si Robin Padilla.

“Kaibigan siya ni Mar… Eh, kaya nga. Isang rug doll at isang talking doll. Birds of the same feather, flock together.

“Saan mo aasahan ang pamilya mo? Kung ang pamilya mo kinakaibigan ang mga taong namba-bash sa iyo. Pamilya ba `yon? Come on!” sabi pa ni BB.

Anyway, mahaba pa ang mga chika ni BB na umabot nga nang halos dalawang oras.