Sumang, Vanguards biningwit Marlins

IPINAGDIWANG ni Roi Sumang ang kanyang pang-31 kaarawan sa pagtulong kay Michael Mabulac na pamunuan ang Nueva Ecija sa paghugot ng 99-92 panalo sa Sarangan Marlins sa pagsisimula ng kampanya nila sa Chooks-to-Go 4th Maharlika Pilipinas Basketball League 2021 Invitational powered by TM Linggo sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay.

Bumakbak si Mabulac ng 17 points, 6 rebounds at 3 assists habang nag-ambag si JP Sarao ng 15 markers at 5 boards, at Byron Villarias na may 14 pts.sa likod ng ng apat na triple upang bitbitin ang Rice Vanguards sa liderato ng Pool C.

Naging regalo ang panalo kay Sumang na nag-ambag ng walong puntos kasama pa ang 5 feeds, 3 rebs., at 2 steals.

“I feel the players played not so good in general but offensively, we were really good,” suma ni Nueva Ecia coach Carlo Tan na napaabante ang mga bataan sa 18 puntos. “There are some things that we need to clean up defensively.” (Lito Oredo)