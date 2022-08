Sumama ang loob! PBBM napaikutan sa asukal importation

Sumama ang loob ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. sa kontrobersiyang nakapaloob sa ilegal na paglalabas ng resolution ng Sugar Regulatory Board para mag-angkat ng 300,000 metric tons ng asukal.

Sinabi ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles na lumilitaw na may tangkang iligaw ang pangulo sa mga ginagawa sa Sugar Regulatory Board at dito nababahala ang presidente.

Pero sa kabila nito, sinabi ni Angeles na patuloy na binabalanse ni Pangulong Marcos ang lahat dahil may ibang mga bagay pa itong dapat na tutukan.

“The president is also concerned about other things, hindi lang naman ito ‘yong insidente so he has to balance everything. Malaking bagay ito because there appears to be an intent to mislead him. ‘Yong magko-convene ka, magkakaroon ng resolution tapos anong gagawin niya? Is he supposed to uphold that? Is he suppose to go along with it? He trust na this board can work on their own even if he has no explicit authority given to these people so siyempre nakakasama talaga ng loob yon,” ani Angeles.

Pero hinahayaan aniya ng presidente na gumulong ang imbestigasyon sa nabunyag na kontrobersiya at tiniyak na hindi ito makikialam sa ginagawang imbestigasyon.

Sinabi ni Angeles na makakaasa ang publiko ng patas na imbestigasyon laban sa mga opisyal na sangkot sa ilegal na pagpapalabas ng resolution sa SRB para sa planong pag-angkat ng dagdag na supply ng asukal sa bansa dahil sa mataas na presyo nito.

“The president is objective, he is leaving the investigation to be conducted without his interference. Kailangan fair and he will attend to other matters habang ginagawa po ‘yan,” dagdag ni Angeles.

Inanunsiyo ng kalihim nitong Biyernes ng gabi na nagbitiw na si Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian matapos makarating kay Presidente Marcos ang impormasyon na pinirmahan nito ang isang resolusyon kasama ang iba pang board officials ng walang pahintulot ng presidente para sa importasyon ng asukal.

Nangako rin ang Malacañang na sisilipin kung mayroon pang ibang transaksiyon sa DA na hindi bentahe sa interes ng publiko.

“Kung may lumabas na mga fact dito that warrants investigation into other transactions or other officials siyempre itutuloy po ‘yon. ‘Yan naman po talaga ang ating palakad, hindi po natin pababayaan ‘yan lalong-lalo na ngayon ang taas ng presyo ng asukal,” ani Angeles.

Hindi aniya palalampasin ng Marcos administration ang mga ganitong aksiyon kung mayroon man dahil ang magiging kawawa at sasalo sa perwisyo ay ang mamamayan. (Aileen Taliping)