Sumakit ulo sa DepEd? VP Sara type mag-produce ng Andrew E concert

Sa totoo lang, puwede namang mag-produce ng concert, o kumuha ng promoter, investor, si Vice President Sara Duterte, pero kataka-taka na kailangan pa niyang humingi ng 300,000 like para matupad ang wish niyang live musical show para kay Andrew E.

Biglang tinamaan ng sepanx si VP Sara at na-miss niya ang ginawa niyang pagdi-DJ sa mga kanta ni Andrew.

Nag-post sa Instagram si VP na kaharap ang dalawang opisyales na ayon sa caption ay meeting niya sa GSIS tungkol sa gusot ng DepEd.

Posibleng sumakit ang ulo ni VP Inday Sara sa problema ng ahensyang hinahawakan niya at na-miss bigla ang buhay na hindi nakasalang sa mga malalaking problema ng bansa, sa edukasyon at iba pa.

Sa dami ng mga gustong balikan ni VP Inday, ang naisip niya ay ang mag-DJ muli sa mga kanta ni Andrew.

Kaya para matupad ang pangarap na mapanood muli ang paborito niyang si Andrew E., hiningi niya ang approval ng mga netizen para sa concert.

“After the cerebral preliminary meeting with GSIS about DepEd troubles, I felt nostalgic about my past life as a DJ of Andrew E. songs. I miss Andrew E. Can we get 300 likes for an Andrew E kannssertt!!! Please,” sabi ni VP Sara.

Xian butas bulsa sa big bike

Butas na naman ang bulsa ni Xian Lim sa bago niyang laruan, ang branded motorbike. Sa Instagram ay pinakita ni Xian ang video ng pagsakay niya sa Harley Davidson na “Glide”.

“Harley Boy. This bike needs a name. Any suggestions?” sabi niya.

Sa pag-research namin sa presyo ng motorbike ni Xian, worth P1.9M ito sa merkado.

Kabibili pa lang ni Xian ng motorbike last year, na halos ganun din presyo, heto ay may bago ulit. Sa tantiya ko ay may apat na bike na si Xian.

Siyempre ang dyowang si Kim Chiu ang iaangkas niya agad.

Gabby Kapuso pa rin

Sigurado na ang financial stability ni Gabby Concepcion, at ganun din ang kanyang acting career sa mga susunod pang taon, dahil sa panibagong kontrata niya sa GMA7.

Ang bongga nga ng veteran actor dahil kagagaling lang niya sa abroad, pinipirma na agad siya ng Kapuso Network.

Nakaposte sa Instagram ni Gabby ang video ng pormal na pagpirma nito sa TV station, kasama ang manager nitong si Popoy Caritativo at ang head ng Entertainment programming na si Ms. Lilybeth Rasonable.

“Ako ang dapat magpasalamat sa GMA kapuso contract renewal,” sabi ni Gabby.