Sumagupa sa demonyo

Mga ka-Misteryo kayo ba ay sumagupa na sa demonyo? Ano ba ang hitsura ng demonyo?

‘Yan ang paksa natin ngayon: “Basta may Misteryo Alamin na­tin ang Totoo!”

Si Michelle ng Quezon City ay sobrang nginig sa takot pag­kagising ng may makasagupa si­yang umano’y demonyo sa kan­yang panaginip.

Misteryo: “Anong hitsura ng demonyo ang nakasagupa mo?

Michelle: “Actually demon woman siya kasi noong una Akala ko ‘yong friend ko siya then ‘yon nagbago face niya, demon pala siya.”

Misteryo: “Ano ba nangyari at nasabi mong nagbago ang mukha then demonyo pala siya?”

Michelle: “I was talking to her in that dream tapos nag­kasagutan hinawakan niya ang left arm ko then he was trying to twist my wrist kaya nagpanic na ako nasasaktan ako kaya ‘yon sumigaw ako. At first hirap ako sumigaw parang walang boses na lumalabas sa bibig ko then thanks God nagising na ako. So­brang takot ko.”

Misteryo: “Was this your first time to dream of a demon? But it could be an astral encounter ‘yong nangyari sa’yo kasi Grabe ‘yong nangyari sa’yo you felt ‘yong pain and experience.”

Michelle: “Yes tama para kasi siyang totoo saka I know naman kung symbolic ‘yong dream ko halos wala ako emotion pero ito iba grabe ang effect sa akin.”

Misteryo: “Teka ano ba hitsu­ra ng demon? Curious lang ako. Saka walang gender ang demons ha. Puwede silang mag-appear na lalaki o babae but no sexual identity kasi spirit sila. Ganon din ang angels. Pero puwede natin sila tawagan sa name na alam natin na identity nila.”

Michelle: “I see yes I agree wala silang gender pero yung nakita ko red eyes niya may horn pero maliit lang then may bala­hibo ang body and mabaho siya parang sulfur ‘yong amoy niya.”

Misteryo: “Nakupo kapag ganyan nga may indikasyon na galing nga ‘yan sa ilalim sa impiyerno or hell. Ano palang ginawa mo at nakabalik ka sa physical reality?”

Michelle: “Nong pinipilit niya ang wrist ko nag-pray ako sa taas then ‘yon may parang unknown force na tumama sa akin then nagising na ako.”

