Sultan naglalaway sa korona ni Naoya

BUKOD kay John Riel Casimero, plano rin ni Pinoy fighter Jonas Sultan na makatapat ang Japanese fighter na si Naoya Inoue.

Ayon kay Tampilisan-pride boxer Sultan, magiging katuparan ng kanyang pangarap ang makasapakan si Inoue at masungkit ang IBF at WBA title belt na haeak nito.

“The No. 1 in my list is Naoya Inoue because I always dream of fighting him,” saad ni Sultan sa ulat ng Spin.ph. “If there’s an opportunity, I want really to fight Inoue.”

Si 29-ayos Sultan na ang ikatlong Filipino boxer na tinatarget makasagupa si Inoue.

Kamakailan lang ay nakuha ni Jonas ang matamis na panalo kontra Carlos Caraballo nang talunin niya ito via unanimous decision. (Aivan Episcope)