Sultan alalay kay Ancajas

BALIK sa Amerika si Pinoy fighter Jonas Sultan upang tulungan si Jerwin Ancajas sa preparasyon nito sa kanyang nalalapit na pagdepensa sa International Boxing Federation (IBF) super flyweight belt laban kay Fernando Martinez ng Argentina sa Pebrero 26 (Feb. 27 sa Pilipinas) sa Las Vegas, Nevada.

Ika-10 title defense fight ito ni Ancajas, na magiging sparring partner ang WBO Intercontinental bantamweight champion na si Sultan, para sa pakikipagbugbugan kay Martinez.

Magandang pagpapakondisyon din ito kay Sultan dahil wala pa itong iskedyul na bakbakan matapos ang huling panalo kontra Carlos Caraballo nitong Oktubre 30.

Matatandaang si Jerwin rin ang isa sa mga tumulong kay Jonas para manalo kaya naman binabalik ngayon ni Sultan ang pabor lalo na at magka-kuwadra sila sa Manny Pacquiao (MP) Promotions.

Ayon naman sa longtime trainer ni Ancajas na si Joven Jimenez, lampas 90 porsiyento na ang kondisyon ni Ancajas para sa pagdepensa ng 115-pound diadem na nakuha noya kay McJoe Arroyo noong Seryembre 3, 2016.

“Jerwin’s around 92 to 93% [conditioned] already. All he needs to do is maintain his focus for the task at hand,” sabi ni Jimenez sa naunang ulat.