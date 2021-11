Suko na kay misis: Mister nagmakaawang ikulong

Kung karamihan sa mga preso ay gusto nang makalabas ng kulungan, iba ang naging kaso ng isang bilanggo sa Guidonia sa Roma.

Isa kasing 30-anyos na mister ang nagmamakaawa sa pulis na siya’y ikulong. Ang dahilan – hindi na umano niya makayanan ang kanyang asawa.

Kwento ng staff on duty sa Tenenza Carabinieri barracks sa Guidonia, akala nila ay isa lang itong prank. Nangyari ito nitong nakaraang buwan kung saan sinabi ng lalaki, na nataon na dapat ay naka-house arrest dahil sa isang kaso, na sinadya niyang labagin ang kautusan ng korte ng [house arrest] para mabigyan ng dahilan ang mga pulis na arestuhin siya at mailayo sa kanyang dyowa.

Inamin ng hindi na pinangalanang Albanian na madalas silang nag-aaway ng kanyang misis. Kayat imbes na magsama sila sa iisang bubong, nagpasya na lang siyang magpakulong.

“He lived at home with his wife and family. It wasn’t going well anymore,” kuwento ni Captain Francesco Giacomo Ferrante ng Tivoli Carabinieri.

“He said, ‘Listen, my domestic life has become hell, I can’t do it anymore, I want to go to jail,” dagdag nito.

“Arrest me, I can’t stand being at home with my wife anymore, I prefer prison,” pagmamakaawa pa nito malayo lang sa kanyang kumander. (Kiko Cueto)