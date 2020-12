Suko! 2022 drug free hindi keri ng DDB

Hindi kakayanin na maging “drug free” ang bansa sa 2022 kung saan matatapos ang termino ni Pangulong Rodrigo Duterte, pag-aamin ng Dangerous Drug Board (DDB).

“Ang ginawa nating optimistic target doon sa ating campaign was to sana, magkaroon tayo ng drug-free communities by 2022. But realistically, mukhang hindi natin maa-attain ‘yan,” pahayag ni DDB chairman Catalino Cuy sa isang media forum sa Kapihan sa Manila Bay.

“Hindi natin mato-totally eradicate ang drugs e, just like telling na ma-eradicate ang crimes, we cannot do that,” dagdag pa ni Cuy.

Matatandaang ang kampanya ni Pangulong Duterte ay wakasan ang iligal na droga sa loob ng tatlong buwan, na kanyang pinalawig ng anim na taon hanggang sa mas palawigin pa niya ng tatlong taon.

“What is important is that we had sustained an effective anti-illegal drug campaign,” dagdag pa ng opisyal.(Edwin Balasa)