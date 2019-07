Sukat ng ‘nota’ nina Phillip, James inusisa

Kris ‘di umurong sa bastos na fan:

Ang ganda ng mood ni Kris Aquino na ikuwento ang tungkol sa height ng mga anak niyang sina Josh at Bimby. Kasi nga, nakakatuwa ring tingnan na ang bunsong anak ang nagpapalit ng ilaw sa kuwarto nila, na ang ibig sabihin lang ay ganu’n na talaga katangkad si Bimby.

“Yes genetics matter… but sleeping early and drinking milk are also vital to help achieve maximum growth. Sa mababang mattress lang tumuntong si Bimb to change our ceiling light. No offense meant, isa sa staff namin (male) nag-step ladder to change the other light bulbs. Unahan ko na, Kuya Josh is 6’2 (his dad is 5’11 to the best of my memory), Bimb is now 5’10, 12 years and 75 days old (his dad I believe is about 6’3?). Ano sa tingin nyo, how tall aabot si Bimb?” sabi ni Kris.

Ang daming pumuri, naaliw sa Instagram post na ito ni Kris. Pero, talagang hindi maiiwasan na may mga sumusulpot na gustong mambastos kay Kris.

Tulad nga nitong si imlarke, na ang tanong ay, “Sino pong malaking bird sa kanilang dalawa kay Philip o kay James?”

Oh, ‘di ba? Pati ba naman sukat ng ‘etits’ ng mga nakarelasyon ni Kris, o mga tatay ng mga anak ni Kris, gusto pang busisiin. Pero siyempre, ma-tapang siyang binuweltahan ni Kris.

“@imlarke since wala na kong balak na masilayan pa hanggang kamatayan- care bears na diba??? Kala mo uurungan ko yung tanong noh?”

Well, sangkatutak na fan din ang rumesbak sa netizen na ‘yon, na kabastusan nga raw kasi ang takbo ng utak nito.

lily_giejovessaeed, “tama lang yan @krisaquino .huwag mong hayaang bastusin ka nila. Sino ba mga iyan. Pinapakain ka ba nila.”

itchie65, “@imlarke may respect respect ka pa sa profile mo, ikaw walang respect sa kapwa mo.”

ermagraphics, “@imlarke talagang kailangang mambastos? Tapos yang profile pic mo bata? 2 kasablayan yan.”

bherneille, “@imlarke bakit hindi mo subukan silipin at sukatin ang bird mo kesa pakialamanan ang sa iba… Bakit Hindi ka ba happy sa pag aari mo? Buti na lang may decency pa rin sumagot syo si Ms.@krisaquino.”

Well, ibang-iba na talaga ang panahon ngayon. (Dondon Sermino)