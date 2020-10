Suicide bomber balak umatake pagtapos magbuntis

Ibinunyag ni Philippine National Police (PNP) chief Gen. Camilo Cascolan na plano sana ni Rezky Fantasya Rullie alyas ‘Cici’ na magsagawa ng suicide bombing pagkatapos niyang manganak.

Ito ang sinabi ni Cascolan sa press briefing sa Camp Crame, kung saan binahagi nito na limang buwang buntis ang suspetsang suicide bomber nang maaresto nitong Sabado.

“She’s still in Sulu. We still have to get the results of her nationality and at the same time, we still have to take some information kasi siyempre that’s part of the procedure and we have to look after her physical health,” lahad ng PNP chief.

Matatandaang naaresto si Rullie at dalawang babae na nakilalang sina Inda Nhur at Fatima Sandra Jimlani Jaba, na pinaniniwalaang mga asawa ng miyembro ng Abu Sayyaf sa Brgy. San Raymundo, Jolo, Sulu.

Base sa impormasyon na nakuha ng pulisya, nakatakda sanang ipaghiganti ni Rullie ang pagkamatay ng kanyang asawa na nakilalang si Andi Baso, isang Indonesian terrorist na napatay nitong Agosto. (Edwin Balasa)