Suhol o regalo?

Matapos sabihin ng Pangulo sa isang mensahe sa kapulisan na “Hindi ko kayo iipitin, basta ‘pag [bigyan] kayo eh tanggapin n’yo. It is not bribery…it cannot be bribery because it is allowed by law,” pumutok na ang usapan tungkol sa pagtanggap ng mga opisyal ng pamahalaan, lalo na ang mga pulis, ng mga ‘regalo’ sa kurso ng kanilang trabaho.

Sinundan naman agad ang Pangulo ng dating hepe ng PNP at ngayo’y senador, si Ronald ‘Bato’ Dela Rosa, sa paghirit na “Inaamin ko, kapag Christmas ang dami kong natatanggap na Lacoste na T-shirt. Paano ko mapigilan ‘yan? Hindi ko mapigilan ang mga tao na maghatid ng kuwan sa opisina, iyung mga prutas, queso de bola, ham, meron d’yan dumadating sa opisina.” Pahabol pa ng bagong senador, “It does not constitute bribery because you were not influenced to do something in his favor. The gift was given to you in the form of goodwill, through gratitude or generosity.”

Tama nga ba ang posis­yon ng Pangulo at ni Dela Rosa na kapag ‘regalo’ ang ibinigay, na hango lamang sa kabutihang loob at walang hinihi­nging kapalit, ligal na ang pagtanggap nito sa ilalim ng batas? O krimen din ba at uri ng korapsyon ang pagtanggap ng isang lingkod bayan sa regalo, kahit walang ‘kaliwaan’ na nagaganap?

Sa ilalim ng ating Revised Penal Code, may da­lawang uri ng panunuhol o bribery na binabanggit. Ang una, sa ilalim ng Article 210, ang tinatawag na ‘direct bribery’. Ito ang uri ng panunuhol na may kaliwaan: tatanggap ng pera o anumang mahalagang bagay ang isang opis­yal kapalit ng paggawa ng isang pabor sa ilalim ng kanyang opisina. Ito ang uri ng panunuhol na tinutukoy ni Senador Dela Rosa na ang opisyal ay ‘influenced to do something’ na pabor sa nagbigay ng suhol.

Ngunit, bukod sa direct bribery sa ilalim ng Article 210, meron ding ‘indirect bribery’ sa ilalim ng sumunod na artikulo, Article 211.

Pinaparusahan naman ng probisyon na ito ang pagtanggap ng isang opisyal ng regalo kahit walang agarang kapalit. Ibig sabihin, kahit walang kaliwaan, itinuturing na krimen sa Article 211 ng RPC ang pagtanggap ng opisyal ng anumang regalo sa kurso ng kanyang panunungkulan. Ayon sa Article 211, ang indirect bribery ay may parusa ng pagkakakulong mula dalawa hanggang anim na taon.

Bukod sa Article 211, meron ding Presidential Decree No. 46, na mahigpit na ipinagbabawal ang pagtanggap ng mga opisyal ng pamahalaan ng regalo kahit pa Pasko o anumang okasyon. Kaya ‘di rin papasa ang paliwanag ng ating bagong senador na tinanggap niya ang regalo dahil ibinigay ito bilang ‘Christmas gift’.

Dagdag pa, sa RA 6713, ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officers and Employees, ipinagbabawal din ng Section 7(d) ang pagtanggap ng sinumang opisyal sa regalo sa kurso ng kanilang panunungkulan.

May malinaw na dahilan kung bakit ipinagbabawal kahit ang ganito: para maiwasan ang pagkakaroon ng utang na loob ng opisyal sa nagbigay ng regalo, kahit walang agarang kapalit.

Isipin natin, kung mailulusot ang suhol sa isang opisyal sa simpleng pagtawag dito na ‘regalo’, mababalewala ang lahat ng mga batas natin laban sa panunuhol at korapsyon. Tatanggap na lang ng ‘regalo’ ang traffic enforcer para huwag sitahin ang isang motorista na lumabag sa patakaran sa kalsada, o tatanggap na lang ng ‘regalo’ ang hukom para paboran ang isang panig sa kaso, o tatanggap na lang ng ‘regalo’ ang isang mataas na opisyal para pumayag sa isang kontratang ‘di makakabuti sa taumbayan.

Kung tunay nating gustong labanan at tapusin ang korapsyon sa pamahalaan, hindi natin puwedeng tanggapin ang ganitong klaseng pagpapalusot. Nariyan ang batas. Malinaw. Ipatupad natin ng patas sa lahat.