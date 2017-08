Sugar-sweetened beverages ililibre sa tax reform

By Eralyn Prado

Posibleng hindi na rin maisusulong ang pagpapataw ng excise tax o pagbubuwis sa sugar-sweetened beverages (SSB) tulad ng soft drinks at powdered juice drinks na may mataas na sugar content.

Kasama ito sa tax reform package na itinutulak ng administrasyong Duterte.

Napag-alaman ito mula kay Senate Majority Leader Vicente “Tito” Sotto III kasabay ng pagkumpirma nitong tinapos na nila ang pag-convene ng Senado bilang Committee of the Whole para talakayin ang tax reform bill kasama ang mga economic managers ni Pa­ngulong Rodrigo Duterte.

Ayon kay Sotto, nakita nilang hindi na kailangan pang muli silang mag-convene dahil napag-usapan na rin nila ang dapat na pag-usapan at halos iisa lang naman ang kanilang sentimiyento.

Ang Senate committee on ways and means na lamang aniya ang magpapatuloy ng pagdinig at gumawa ng committee report.

Sinabi ni Sotto na bukas na rin ang economic managers ng Pangulo na alisin o hindi na isama na papatawan ng dagdag-buwis ang SSB dahil sa paniniwalang mahihirapan din itong kolektahin.

“Payag na sila na alisin ang tax sa sugar dahil mahihirapan din silang kolektahin, aminado sila (economic managers), open sila doon,” dagdag ni Sotto.