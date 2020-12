Sugar daddy sa socmed bagong prostitusyon

Nagbabala ang Philippine Commission on Women (PCW) laban sa mga mapang-akit na website o social media account na nauugnay sa mga sugar daddy at nag-aalok ng financial assistance kapalit ng romansa online.

Ayon sa PCW, kinokonsiderang isang uri ng prostitusyon ang ginagawa ng sugar daddy dahil may kapalit ang pagtulong na binibigay nito sa mga nabibiktima kaya naman pinag-iingat ng ahensya ang publiko para maging mapanuri at huwag basta-basta sumali sa isang grupo na nag-aalok ng karelasyon.

Makikipagtulungan umano ang PCW sa Inter-Agency Council Against Trafficking para aksyunan ang krimen na karamihan sa mga binibiktima ay kababaihan na nangangailangan ng pera dahil sa kawalan ng pagkakakitaan ngayong pandemya.

Nagkakaroon umano ng kasunduan sa pagitan ng sugar baby at sugar daddy para kumita ng pera.

Nanindigan ang PCW na lahat ng kababaihan ay may karapatan na pumili at gawin ang nararapat para sa sarili subalit kapalit ng mabilis na pag-asenso ay posibe sisira ng kanilang pagkatao mula sa mapang-abusong grupo na tulad ng sugar daddy online na magaling humikayat ng mga nawala ng trabaho, estudyante na kailangan ng gadget para sa online classes, mga negosyante na kailangan ng puhunan at iba pa.

Giit pa ng ahensya, maaari rin itong maging paraan ng mga pedopilya upang maabuso ang mga menor de edad. (Vick Aquino)