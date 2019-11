Suerte may saya, lungkot na aalis sa Red Warriors

ISA sa mga bumida sa katitiklop na 82nd UAAP seniors basketball tourney 2019 double round elims si one-and-done player Rey Anthony Suerte ng UE Red Warriors.

‘Di man nakaabot ng Final Four 4 ang University of the East, maganda pa rin ang pag-exit ni Suerte sa eskuwelahan at sa liga nang manalo nitong Miyerkoles kontra NU Bulldogs, 79-77, sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay City.

“Yun nga, sad to say na that was our last team sa ­panahon na college pa kami. Yung sinabi ni Jed (Mendoza), mabigat sa kalooban, pero masaya kasi last game namin nanalo kami,” kuwento ng 6-foot-5 shooting guard na nasa fifth and final playing year niya.

Sinambit pa ng basketbolista na umiskor ng 28 points sa laban, “Nag-usap-usap kami kagabi, yung pagsasama namin sa maikling panahon, na-embrace namin yung moment kasi bihira na kami magkasama-sama sa mga susunod na taon. Siguro pag nagkita kami, as in magkalaban na. Kahit papaano, good exit pa rin.”

Sa Twitter, nagpost rin si Suerte (@rey_suerte04) “Today, is my last day of being a college player ma-mimiss ko talaga to #BombaUE #HanggangDulo.”

Tinapos ng Recto-based dribblers ang elims sa 4-10 kakuwadra ang pumang-anim na Adamson Soaring Falcons. Pero lumagak na pampito tapos ng tiebreak points. ­(Janiel Abby Toralba)