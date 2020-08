Sue, Loisa nagkabugan ng alindog

Nagkalat ang mga bakat nina Loisa Andalio at Sue Ramirez sa social media. Pareho nga silang nagposte sa kanilang mga instagram ng bikini photo nila.

Kung kailan malamig at bumabagyo ay saka naman naghubad ang dalawang Kapamilya star.

Si Loisa ay nakasuot ng yellow at green two piece, at all white naman ang two piece swimsuit ni Sue. Parehong sexy sa kanilang mga pigura sina Loisa at Sue.

Pumayat nang husto si Loisa kaya mas lumabas ang kurba ng katawan niya.

At sa mga nagnanasa sa mga babaeng may laman ng konti ang pigura, pasok naman sa panlasa nila ang hubog ni Sue.

Hindi lang kaseksihan ang masisipat sa dalawang aktres, kundi pati ang kanilang mga bakat. Patalbugan sa hubog ang mga hiyas nina Sue at Loisa, na bakat na bakat sa suot nilang bikini bottom.

Pero mukhang sa laki at tambok, lamang na lamang si Sue kay Loisa.

Jak natakam sa putahe ni Barbie

Nang dahil sa lockdown ay natutong magluto si Barbie Forteza.

Ipinagmalaki niya ang ilang putahe na napag-aralang lutuin habang walang trabaho.

Kuwento ni Barbie, bago ang pandemya ay nasunugan siya sa paggisa ng sibuyas dahil wala siyang inilagay na mantika. Pero ngayon ay na-master na raw niya ang chicken mushroom at cauliflower rice.

Ipinakita ni Barbie sa Instagram ang dalawang nabanggit na putahe.

At natakam naman sa luto niya ang dyowang si Jak Roberto.

Ruby nagbebenta ng mga painting

Sigurado namang hindi mapipilayan so Ruby Rodriguez ngayong hindi pa balik sa normal na sitwasyon ang Eat Bulaga. Nagbebenta ng mga painting ang mister ni Ruby na si Mark Aquino.

Pinoste ni Ruby ang ilang obra ng asawa sa kanyang Instagram. At bongga dahil marami ang bumili sa mga painting ni Mark.

Maraming artista ngayon ang nganga sa trabaho, at sa kaso ni Ruby, mabubuhay pa rin siya nang bongga dahil sa mga obra ng kanyang mister.

Sanya ipinagmayabang ang bagong bahay

Kung kailan lockdown at wala halos trabaho ang mga star, may ilang pinagpala na nakakabili ng kung ano-anong may kamahalang gamit.

Gaya na lamang ni Sanya Lopez na inuulan ng mga pagbati dahil sa pinoste niyang bahay sa Instagram.

Nakabalandra sa IG ng sexy actress ang larawan niya sa balkonahe at ang kabuuan ng itsura ng kanyang bahay. May hawak na balloon si Sanya kaya ipinalagay ng kanyang mga follower na paga-ari ito ng aktres.