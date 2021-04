Subukan munang igarahe ang de-aircon

Halos mag-iisang buwan nang nakalipas nang ibalik ng pamahalaan sa enhanced community quarantine (ECQ) ang situwasyon sa NCR at pati na rin sa mga lalawigan na katabi nito na kinabibilangan ng Cavite, Laguna, Rizal at Bulacan.

Ang hangarin ay upang mapababang muli ang bilang ng mga kaso ng nahahawaan ng COVID-19 matapos na ito ay muling sumirit pataas mula noong Pebrero hanggang Marso.

aya lamang, napakabagal ng pagbaba ng bilang ng mga bagong nahahawa sa kabila ng muling pagpapairal sa nabanggit na quarantine status na muli ring sumampal sa takbo ng ekonomiya ng bansa dahil sa pagtigil ng operasyon ng ilang uri ng negosyo.

Ang medyo hindi pa magandang tingnan, sa galaw ng mga tao sa ilalim ng naturang quarantine status ay talagang hindi malayong sa halip na humupa ay lalo pang lumala ang bilang ng mga nahahawaan ng nabanggit na karamdaman.

Ayon sa mga pinakabagong pag-aaral, ang COVID ay mabilis na kumakapit sa tao sa mga lugar na kulob dahil ito ay kasama nang nakalutang sa hangin matapos na ihinga palabas ng isang nahawaan na.

Kabilang sa mga kulob na lugar ay ang mga air conditioned bus, UV Express at mass transport system kung saan ay panhik-panaog ang mga pasahero.

Ang mga ito ay pinapayagang pumasada sa ilalim ng kasalukuyang quarantine status ng NCR bagama’t iginigiit ng mga awtoridad na limitado lamang ang bilang ng mga pasaherong pinapayagang sumakay.

Pero ang bus at van ay maliit na lugar lamang na kapag ang isang nahawaan ng COVID ay sumakay, kahit pa sa sulok lamang siya pumuwesto ay hindi maiiwasang sumama sa sirkulasyon ng hangin sa loob ng mga ito ang kanyang hininga.

Kaya nga ba sa unang sigwada sa bansa ng nabanggit na karamdaman ay kabilang sa mga inisyal na payo ng mga eksperto ang pagbabawal sa mga motorista na basta na lamang mag-angkas ng mga hindi kasama sa bahay sa kanilang sasakyan.

Kung hindi naman daw maiiwasang mag-angkas, patayin na muna ang aircon at buksan ang mga bintana upang malayang makalabas-masok ang hangin at matangay palabas ang may mga kontaminasyon na.

Ang sirkulasyon ng malamig na hangin sa loob ng bus ay galing din mismo sa loob nito at nagpapabalik balik lamang, ganoon din sa van at sa ibang uri ng sasakyan kaya napakataas ng antas ng panganib sa mga sumasakay sa mga ito.

Noong sumirit ang kaso sa Cebu, nag-atas ang lokal na pamahalaan na huwag na munang paganahin ang mga aircon sa mga opisina, buksan ang bintana upang makalabas-pasok ang hangin at maging ang mga taxi ay pinagsabihan din na huwag munang paganahin ang aircon.

Ngayon, tila nakalagpas na sa panganib ang Cebu dahil hindi na sila kasama sa mga nababanggit na may pinakamataas na bilang ng kaso.

Sana sa loob ng NCR ay ipatupad ang ganitong sistema na ang mga bumibyaheng aircon buses ay palitan na muna ng ordinary, ang mga taxi, UV express at TNVS ay pagsabihan na muna na huwag na munang paganahin ang aircon sa pamamasada at ang mga upisina na may maayos na bentilasyon ay buksan na lamang muna ang mga bintana.

Ito na lamang yata ang eksperimentong hindi pa nasusubukan.

Ayos ba?