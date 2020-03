Substandard na LPG sanhi ng sunog

Alam naman ng marami na ang buwan ng Marso ay Fire Prevention Month kaya nga pagpasok pa lamang ng buwan ay kabi-kabila ang ginagawang parada ng mga fire truck sa mga barangay para ipaalala ito.

At hindi nagkukulang ang pamunuan ng Bureau of Fire Protection (BFP) sa pagpapaalala sa ating mga kababayan dahil sa lubhang napakataas ng nagaganap na sunog tuwing buwan ng Marso.

Bukod sa problema sa mga electrical wiring ng mga bahay at naiwang kandila ay isa sa pinagmumulan ng sunog ay ang Liquified Petroleum Gas (LPG) na kadalasan ay biglang sumasabog o may singaw.

At lumalabas sa mga imbestigasyon ng BFP na ang mga naglipanang LPG ay mababa ang kalidad at nabibili sa mababang halaga kaya patuloy itong tinatangkilik.

Lalo na iyong mga kababayan nating ang hanapbuhay ay karinderya o nagluluto ng mga street food ay madalas magharemunan at dahil higit na mura ang hindi rehistradong LPG ay ito ang kanilang ginagamit.

Lumalabas tuloy na hindi epektibo ang kampanya ng Department of Trade and Industry (DTI) laban sa mga hindi rehistradong LPG dahil hanggang sa kasalukuyan ay talamak pa rin ang bentahan nito na lubhang napakadelikado.

Binabalewala ng mga fly-by-night manufacturer ng mga iligal na LPG kahit na may standards enforcement campaigning­ at market monitoring ang DTI sa buong Metro Manila at mga karatig-lalawigan.

May ilan namang pikit-matang binibili ang mga iligal na LPG kahit alam nilang delikado dahil sa maling pagtitipid at naniniwala silang depende naman ang aksidente kung paano nag-iingat ang gumagamit.

Pero maigting ang paalala ng DTI na huwag bumili ng mga ilegal na LPG at para makasigurong ligtas, dapat ay may tatak na ICC at PS ang LPG tank upang hindi malagay sa panganib ang buhay ng bumili.

Ang Philippine Standard (PS) at Import Commodity Clearance (ICC) ang siyang palatandaan na ligtas gamitin ang isang LPG tank makapal ang bakal, walang butas o kalawang na taliwas sa mga pekeng naglipana sa pamilihan.

Ilang lehitimong manufacturer ng LPG tank ang naghain na ng pormal na reklamo sa DTI dahil sa hindi nga makontrol ang pagkalat ng mga substandard na tangke ng LPG na walang tatak ng PS at ICC.

Magkagayun man ay umaasa pa rin tayo sa Fair Trade Enforcement Bureau (FTEB) sa pamamagitan ng Surveillance and Monitoring Division na masusing binabantayan ang mga manufacturer ng LPG tank bago pa mauwi sa trahedya ang lahat.

Dapat kasi ay nakasunod sa Fair Trade Law at sa mga batas sa product standards bilang suporta sa Bureau of Philippine Standards at hinihimok din ang publiko na isumbong sa FTEB ang mga bodega na pinaglalagakan ng mga pekeng LPG tank.

Nitong nakaraang araw ay nanawagan ang pamunuan ng Intellectual Property Office of the Phils.-Bureau of Trademarks sa publiko na suriing mabuti ang binibiling LPG dahil sa nagkalat ang counterfeit na intellectual property.

Nabatid na may mga natukoy silang LPG manufacturer na may permit mula sa DTI-BPS at Import Commodity ngunit walang lisensiya para magbenta ng LPG tank.

Kaya maging mapanuri, para hindi tayo malagay sa peligro at huwag magpasok ng bomba sa ating mga tahanan na maaaring sumabog ano mang oras.