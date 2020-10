Subido, Nabong pabibo, ‘Sumpa’ tinagpas ng Batang Pier

Mga laro ngayon: (AUF Gym/Clark)

TULUYANG nahablot ng NorthPort Batang Pier ang una nitong tagumpay matapos biguin ang Terrafirma Dyip, 107-96, at manatiling buhay ang tsansa sa susunod na yugto ng ginaganap na 2020 Honda PBA Philippine Cup eliminasyon sa loob ng bubble sa AUF Gym sa Clark, Pampanga.

Nagtulong sina Kelly Nabong at Renzo Subido sa ikaapat na yugto upang itulak ang Batang Pier na mapigilan ang ikalimang sunod na kabiguan at maitala ang pinakaunang panalo nito sa torneo.

Ibinuhos ni rookie Subido ang tatlong tres sa ikaapat na yugto habang may dalawa sa kabuuang apat si Nabong para sa Batang Pier.

Nanguna si Christian Standhardinger sa Batang Pier na may 23 puntos, 12 rebounds at 5 assists habang si Nabong ay may 18 puntos, 7 boards at isang assist.

Nag-ambag si Garvo Lanete ng 14 puntos, 2 rebounds, 1 assist at 1 steal habang si Subido ay may 12 puntos, 4 assists at 1 steal.

Si Paolo Taha na may 10 puntos, 2 rebounds, 2 assists at 1 steal.

Agad nagtangka ang Batang Pier na makalayo sa laban sa pagtatala ng siyam na puntos na abante sa 8:55 minuto ng ikalawang yugto, 34-25, mula sa isang tres ni Garvo.

Gayunman, hindi nagpaiwan ang Dyip matapos unti-unting bumalikwas sa pagtutulungan nina CJ Perez na agad nagbuhos ng 12 puntos, 4 rebounds, 2 assists at 2 steals at Roosevelt Adams na nagtala ng 11 puntos at anim na rebounds upang idikit ang labanan sa 51-48 sa pagtatapos ng first half. (Lito Oredo)