Subic Freeport naka-lockdown sa pinatay na negosyante

PATAY ang isang prominenteng negosyante matapos pagbabarilin ng riding in tandem habang papasok sa isang establisyemento ng Subic Bay Freeport Zone, kamakalawa nang gabi.

Kinilala ang nasawi na si Dominic Sytin, chief exe­cutive officer (CEO) ng United Auctioneers, Inc. na importer ng mga secondhand na sasakyan habang isa pang lalaking biktima ang tinamaan ng ligaw na bala at kaagad na isinugod sa pagamutan.

Naganap ang pamamaril bandang alas-7:48 nang gabi habang pumapasok ang biktima kasama ang dalawa pa sa Light House Marina nang biglang lapitan ng mga hindi kilalang suspek saka pinagbabaril.

Dead on the spot ang biktima sanhi ng mga tama ng bala ng baril.

Samantala, kinondena ng Subic Bay Metropo­litan Authority (SBMA) ang insidente.

“This is sad news for us, not only because a prominent businessman who has been a very active member of the Subic Freeport community has fallen prey to violence, but also because one life has been snuffed out just like that,” sabi ni SBMA chairperson Wilma Eisma sa statement.

Samantala, sinisilip ng pulisya ang anggulo na may kinalaman umano ang isang miyembro ng pamilya sa nangyaring pagpatay. (Jojo Perez)