Subic firm ni-raid sa bagsak presyong gadget

SUBIC BAY FREEPORT – Nakatakdang pagmultahin ng mga owtoridad ang isang kumpanya sa paggawa ng computer dahil sa paglabag nito sa Republic Act 9249 o ang Optical Media Act of 2003 matapos na mahuli ang dalawang empleyado nito na patago at iligal na nagbebenta ng mga laptops, monitor at iba pang gadgets na umaabot sa halagang P404,000.

Sa ulat mula sa Subic Bay Metropolitan Authority’s (SBMA) Law Enforcement Department (LED) ang pangalan ng nasabing kompanya ay ECR World Technology (PH) Inc., na nasa Subic Bay Gateway Park sa loob ng Subic Bay Freeport Zone.

Nakatakda namang pagpaliwanagin ang isang Chinese National na si Zhonghua Yuan na tumatayong quality controller at tagapamahala ng nasabing kompanya.

Ayon kay SBMA-LED Officer in Charge Gerardo Johnson, isinagawa ng Optical Media Board’s Enforcement and Investigation Division (OMB-EID) ang operasyon alas-3:30 ng hapon nitong Miyerkules kung saan isang opisyal ng intelligence ng OMB ay nakabili ng mga yunit ng computer mula sa dalawang empleyado ng ECR.

Nasamsam mula sa mga empleyado ng ECR ang 65 piraso ng mga bagung-bagong monitor na nagkakahalaga lang ng P1,600 bawat isa at 75 piraso ng second hand na laptop na P4,000 bawat isa.

Sinabi pa ni Johnson na ang nasabing kumpanya ay nagbebenta ng mga laptop at monitor sa pamamagitan ng facebook account ng isa sa mga empleyado na nahuli sa set-up.

Ayon sa mga papeles na ipinakita ng kompanya, ito ay rehistrado naman sa SBMA ng Certificate of Registration and Tax Exemption (CRTE). Gayunpaman, napag-alaman na ang kompanya ay wala namang lisensya ng OMB at official receipt na pinapayagang magbenta ng mga produkto nito. (Randy V. Datu)