Strus walastik kontra Magic

KINAPITAN ng Miami Heat sina Max Strus at Gabe Vincent upang tustahin ang Orlando Magic, 115-105, kahapon sa 2021-2022 National Basketball Association (NBA) regular season.

Tumikada sina Strus at Vincent ng parehong career-best 32 points at 27 markers upang tulungan ang three-time NBA champion Heat na ilista ang 18-12 karta at palakasin ang pagkapit sa No. 5 sa Eastern Conference.

Kumana ang Heat ng 19 na 3-pointers upang irehistro ang pang-91 sa loob ng limang laro kaya naman nananatili ang kanilang tikas kahit kulang sila sa armas.

“That’s what we do; we’ve got shooters and we’ve got a lot guys who put in time in the gym and work on it,” saad ni Strus.

Pangatlong NBA season, nagliliyab ang laro ni Strus lalo na sa three-point kaya nakaalagwa agad ang Heat sa halftime, 66-57.

Career-high din ni Strus ang walong treys.

Namuno sa opensa para sa Magic si Franz Wagner na tumipa ng 27 puntos, anim na rebounds at apat na assists, napako ang kanyang koponan sa limang panalo, tangan ang 25 na talo. (Elech Dawa)