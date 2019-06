Strikers tumaas ang kumpiyansa

Nagulat kami sa lakas ng Bacoor City Strikers sa MPBL.

Bukod sa mga relia­ble na sina Gab Banal, Oping Sumalinog at Eric Acuna, tunay namang malaki ang kontribus­yon nina Michael Mabulac, Michael Canete, Ian Melencio at Dawn Ochea at Matthew Aquino para katakutan ngayon ang koponan.

Nang talunin nila ang Davao Occidental last Thursday, lumakas ang kumpiyansa ng Strikers na harapin ang mga gayang “champion” teams.

“That is a good motivation for us,” sey ng 2018 MPBL MVP na si Gab Banal na feeling relieved na nakakuha sila ng panalo sa unang pagkakataon mula sa koponang lagi silang pinahihirapan.

May bonus pa dahil siya ang tinanghal na Best Player that time.

***

Pero kung merong pinaka-natuwa sa team Strikers ay walang iba kundi ang team owner at ang totoong “coach” ng team na si madam Chaye Cabal-Revilla o Mommy Chaye ng team.

Nagsilbi kasing fitting birthday present sa kanya ang win ng Strikers last June 27 (her birthday was June 28), kaya’t kahit namaos halos sa ka-tsi-cheer ang asawa nitong si Cong. Strike Revilla at bayaw na si Senator Bong Revilla, with Vice-Gov. Jolo, sulit na sulit ang lahat.

Nagkaroon ng surprise asalto kay Madam Chaye after the game at madaming chikahan ang naganap.

‘Yun nga lang, we had to leave early dahil meron pa kaming previous commitment na dapat gawin. Happy, happy birthday madam Chaye Cabal Revilla at congratulations sa team!

***

Masayang-masaya din ang kampo ng NLEX Road Warriors dahil sa pagbabalik ng anak-anakan naming si Kieffer Ravena sa team after ng 18 months suspension niya mula sa FIBA.

Tumaas ang energy ng bawat players na masayang winelcome ang magaling na player na walang kakala-kalawang sa paglalaro.

Emosyunal si Kief sa ginawa niyang tweet countdown, week before his suspension was lifted dahil aniya, sa naranasan niya ay marami siyang nakilalang mga kaibigan at mga poser lang.

Welcome back ‘nak!