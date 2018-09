Strawberry sa Australia, may palaman na karayom

NAGLUNSAD ng malalimang imbestigasyon ang mga awtoridad sa Australia hinggil sa mga strawberry na tinuturukan ng karayom at nagdulot ng pagkaalarma sa mga mamamayan ng bansa.

Natuklasan ang mga kontaminadong prutas sa anim na states at territories, kung saan isang tao na ang dinala sa ospital matapos makakain ng karayom sa strawberry.

Dahil dito, ipina-recall na ang maraming brand ng strawberry, habang sa New Zealand ay itinigil naman ang pagbebenta ng imported na strawberry.

Ipinag-utos ni Australian Health Minister Greg Hunt sa Food Safety Authority na imbestigahan ang insidenteng ito.

“This is a very vicious crime and it’s a general attack on the public,” diin ng opisyal.

Unang nakita ang mga karayom sa strawberry sa Queensland noong nakaraang linggo, bago ito kumalat sa New South Wales, Victoria, South Australia at Tasmania.

Nag-alok na ang Queensland ng pabuyang A$100,000 (US$72,000) sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon sa naglalagay ng kara¬yom sa nasabing prutas.