Straw, puwede nang kainin

Viral ang pakulong edible straw ng isang coffee shop sa Laguna.

Ibinahagi ito ng kostumer na si Astro Paul sa kanyang Facebook post, na aniya’y magandang hakbang para mapangalagaan ang kalikasan lalo na’t isa ang Pilipinas sa biggest contributors ng mga basurang plastic sa mga karagatan.

“Kumain ako ng straw. Yeess! This is an edible straw! Kudos to this coffee shop EhKape San Pablo City!” sabi niya.

Sana raw lahat ng mga establisyimento ay gayahin ito.

Ayon sa EhKape San Pablo City, ang kanilang mga edible straw ay binili pa mula sa Vietnam.

Kada straw raw ay gawa sa 70% bigas at 30% tapioca. (IS)