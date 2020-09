‘Stranded Champion’ sa Malaysia si Hidilyn

NAITAMPOK si 2016 Rio Olympics silver medalist at 2018 Asian Games gold medalist Hidilyn Diaz sa isang TV program sa Malaysia kung saan patuloy itong nagsasanay bilang paghahanda sa asam na silya sa 2020 Tokyo Olympics na naurong sa susund na taon.

Ang 29-anyos mula Zamboanga City na si Diaz ay naging bisita sa ‘Nadi Weekend’ kung saan pinag-usapan ang ekspiriyensa nito sa pamamalagi sa bansa sa episode na pinamagatang “The Stranded Champion.”

“I had a TV appearance on Nadi Weekend here in Malaysia,” sabi ni Diaz.

“Thank you @AstroArenaHd for the experiences. For those that didn’t watch the AstroArena Documentary “The Stranded Champion” you can watch it on YouTube.” (Lito Oredo)