Store dedma pa sa health protocol: Smart-MVP pinahirapan 2 celeb

Pikon ang dating TV anchor na si Menchu Macapagal at si Pia Magalona sa pahirapang magpaputol ng linya sa Smart ni Manny V. Pangilinan.

Nag-tweet si Macapagal nung Miyerkoles dahil ayaw ng Smart itigil ang kanyang subscription kung hindi siya magpupunta sa pinakamalapit na service center nito.

“I had to go out to the mall today because @LiveSmart refused to cut my subscription unless I went to their service center,” kwento niya. Sa SM BF sa Paranaque siya nagpunta at inabot siya ng dalawang oras bago matawag ang kanyang pangalan. Habang naghihintay, may mga tao sa pila na hindi maayos ang pagkakasuot ng face mask na ikapapahamak pa ng kanyang kalusugan.

Tweet ni @menchumacapagal, “Ang dami na may mask nga pero di naman fit sa mukha nila. Some had their noses hanging out others hanggang bibig but not all the way down to the chin.”

Ganoon din ang reklamo ni Magalona. Pero March 2 pa siya nagpaputol ng subscription ngunit hindi pa rin ginagawa hanggang ngayon.

“We’re the same! I requested my line be cut AT THE SHANG BUSINESS CENTER on Mar 2. Despite that, they NEVER CUT IT. During ECQ, I’d keep calling to complain but nada. Til now it’s connected but redirected already since I refuse to pay the bill. Strange huh,” tweet ni @piamagalona.

Nag-alala si Macapagal dahil lalaki ng lalaki ang sisingilin ng Smart kay Magalona kahit pa matagal na itong nagpaputol.

Sa pika na rin siguro, wapakels na si Magalona.

“I guess so! Before I left the business center that day, I even asked for any reference number, they said no need. Someone would call me to verify,” sagot ni Magalona kay Macapagal.

Tinanong pa ni Magalona sa kausap niya sa Smart kung ano pa ang kailangang i-verify dahil nagpunta na nga siya doon para paputol ang kanyang linya. Sabi niya, kinukumbinse pa siya ng Smart na huwag putulin ang linya pero hanggang ngayon, hindi pa rin siya tinatawagan. (Eileen Mencias)