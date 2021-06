Stockton, Ilagan pirmado sa Aces

KINUKUMPLETO na ng Alaska Aces ang 15-man lineup bago ang kickoff ng PBA 46th Season.

Pinapirma na rin ng Aces sina rookies Alec Stockton at RK Ilagan.

Sa photo na pinost sa Instagram account ng Alaska, kasama ni team governor Dickie Bachmann ang dalawang freshmen.

Second round pick ng Aces si Stockton (21st overall) noong March, sa third round kinuha si Ilagan (31st).

Nakalistang 6-foot-1 si Stockton, dating naglaro sa FEU. Siya lang ang naka-Barong Tagalog noong Draft.

Guard din si 5-7 Ilagan na produkto ng San Sebastian.

Unang pinapirma ng Alaska sina Ben Adamos at Taylor Browne.

Sixth pick ng Aces si 6-7 Adamos mula Perpetual Help, sa second round (16th overall) si Fil-Canadian guard Browne. (VE)