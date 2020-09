Sto.Tomas Villanueva, malasakit ang sikreto ng epektibong panalangin!

Kahapon, ipinagdiwang ang Pista ng isa sa pinakamatandang parokya sa Kalakhang Maynila, Sto. Tomas de Villanueva na matatagpuan sa Santolan, Pasig. Panahon pa ng mga Kastila nagsimula ang pamimintuho sa ‘Ama ng mga Dukha’ sa nasabing lugar.

Si Santo Tomas ng Villanueva (1488-1555) ay isang paring Agustino na isinilang sa Castile, Spain. Sa bayan ng Villanueva siya ipinanganak, nakapag-aral at naging dalubhasa sa pilosopiya at teolohiya.

Sa edad na 16, sumanib siya sa kongregasyon ni San Agustin sa Salamanca. Bilang pari at propesor naging tanyag si Tomas sa husay niya sa pangangaral at pagtuturo.

Nahirang si Tomas na pinuno ng mga Agustino sa rehiyon ng Castile; siya ang nagpasimuno ng pagpapadala ng mga misyonero sa Mexico. Nakapagtatag din siya ng seminaryo at mga bahay ampunan.

Hinangaan si Padre Tomas dahil sa kanyang simpleng pamumuhay at kabanalan. Ang kanyang pang-araw araw na buhay ay naging abala sa pagkakawang-gawa at panalangin. Maaga siyang bumabangon para magmisa at magpakain ng humigit kumulang 500 katao.

Siya’y naging Arsobispo ng Valencia at nagpamalas ng katangi-tanging pagmamahal sa mga mahihirap. Nagpakasakit siya bilang obispo para sa ikapagtatagumpay ng mga simulain at programa ng Simbahan para sa mga kapuspalad.

Naging masigasig ang batang Prelado sa ikapagbabalik-loob ng mga makasalan. Kinilala siya sa kanyang mga naisulat na mahahalagang pangaral tungkol sa kabanalan. Giit ni Tomas, “The highest wisdom is the science of right living. If you possess this wisdom, you are the wisest man.”

Sumakabilang buhay si Obispo Tomas Villanueva noong 1555, at iprinoklamanang santo ng Simbahang Katolika ni Papa Alejandro VII noong Nobyembre 1, 1658. Kinilala siyang “Almsgiver” at “Father of the Poor” ng Simbahan.

Turo ni Santo Tomas, “Kung ibig mong pakinggan ng Diyos ang iyong panalangin, pakinggan mo ang daing ng maralita; kung nais mong tulungan ka ng Diyos, tumulong ka sa mga nangangailangan!”