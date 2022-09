Steph pumiyok sa reunion kay KD

IBINULGAR ni Stephen Curry na muntikan palang magkaroon ng reunion ang Warriors at si Kevin Durant.

Habang tinitimbang ng Brooklyn Nets ang posibilidad na mai-trade si Durant, nagkaroon din daw ang konsiderasyon ang Warriors para ibalik ang player na tumulong sa dalawa nilang championship noong 2017 at 2018.

“Hell, yeah!” sagot ni Curry nang tanungin ng Rolling Stone kung pinag-usapan ang KD trade.

Wala raw silang isyu ni Durant kahit muling magsama.

Kalaunan, nagkasundo rin ang Nets at si KD at mananatili sa team ang 12-time All-Star.

“Obviously in our situation, they’re gonna call me and ask me, ‘How do you feel about it?’” paliwanag ni Curry.

“I was never hesitant. The idea of playing with KD and knowing who he is as a person, from our history in those three years, I think KD’s a relly good dude.” (Vladi Eduate)